3 cibles estivales Leeds pourrait signer des offres spéciales en janvier, dont une star de 120000 £ par semaine à l’UCL

Photo de Visionhaus

Leeds United se contentera peut-être de son entreprise de transfert d’été.

En plus d’ajouter à leur groupe passionnant de jeunes au-delà de la première équipe, les Blancs ont pu recruter une expérience de haut niveau comme Rodrigo, Robin Koch, Diego Llorente et Raphinha.

La pandémie actuelle de Covid-19 a sans doute rendu les choses plus faciles pour Leeds que pour la plupart des gens, rendant disponibles ceux qui n’auraient peut-être pas été autrement.

La Super League européenne est UTTER NONSENSE.

mariée

721667

La Super League européenne est UTTER NONSENSE.

/static/uploads/2020/10/669361_t_1603915185.jpg

669361

centre

Et avec les contrats de joueurs expirant à gauche, à droite et au centre l’été prochain, il y aura peut-être d’autres opportunités à avoir en janvier.

En fait, plusieurs des cibles estivales supposées de Leeds – y compris les trois suivants – pourraient être bon marché à mesure que leurs offres se terminent.

NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Sergio Romero

Club: Manchester United

Position: Gardien de but

Lié par: ESPN

Quel est le dernier? Romero n’a participé à aucun des matchs de Manchester United cette saison et est retourné au club cette semaine pour discuter de son avenir, selon les MEN. L’Argentin de 33 ans s’entraînerait désormais seul et aurait été lié à des mouvements. en Amérique du Nord et du Sud. On prétend que les Red Devils ont la possibilité de prolonger le contrat de Romero de 12 mois supplémentaires, mais il reste à voir s’ils seraient aussi cruels. Illan Meslier a impressionné Leeds, qui a également Kiko Casilla en renfort. Mais Romero serait, sans doute, une meilleure option que ce dernier.

Photo de Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Gris Demarai

Club: La ville de Leicester

Position: Ailier

Lié par: Courrier quotidien

Quel est le dernier? La seule apparition de Gray toute la saison a eu lieu lors du match de troisième tour de la Coupe EFL de Leicester contre Arsenal en septembre, et le joueur de 24 ans n’a fait aucune des équipes de la journée de Brendan Rodgers avant ou depuis. Gray ayant déjà eu 24 ans, Leicester n’obtiendra pas un sou s’il part à la fin de son contrat et pourrait faire pression pour une vente en janvier. Après la signature de Raphina, il reste à voir si Leeds maintiendra un intérêt pour l’ancien international anglais des moins de 21 ans.

Photo par Catherine Steenkeste / Getty Images

Julian Draxler

Club: Paris Saint-Germain

Position: Milieu offensif

Lié par: RMC Sport

Quel est le dernier? Contrairement à Romero et Gray, Draxler a joué un rôle important pour son équipe cette saison, commençant cinq de leurs huit matches de Ligue 1 et marquant deux buts. Cela pourrait convaincre l’international allemand – et son collègue de Koch – de rester sur place cet hiver. Une autre chose qui retiendrait Draxler pourrait être son salaire, qui est d’environ 120000 £ par semaine au PSG, selon Tuttomercatoweb.

Partager : Tweet