3 cartes améliorées sur le thème du chaman révélées dans l’extension Hearthstone’s Madness at the Darkmoon Faire

in

Image via Blizzard Entertainment

Image via Blizzard Entertainment Image via Blizzard Entertainment Image via Blizzard Entertainment

La folie de Hearthstone à la foire de Sombrelune la saison de révélation des cartes termine son dernier jour avant le flux de révélation finale des cartes. Précédemment mentionnées dans un teaser de Blizzard, les cartes nouvellement révélées ont pour thème les talents de mêlée de Shaman de World of Warcraft.

Les cartes révélées sont Inara Stormcrash, Cagematch Custodian et Whack-A-Gnoll Hammer.

Inara Stormcrash est un serviteur légendaire de cinq mana 4/5 chaman qui donne à votre héros deux pouvoirs supplémentaires et Windfury pendant votre tour. Cagematch Custodian est un serviteur élémentaire Chaman 2/2 commun à deux manas qui possède un cri de guerre qui tire une arme de votre deck. Whack-A-Gnoll Hammer est une arme rare de Shaman à trois manas 3/2 qui donne à un serviteur allié aléatoire + 1 / + 1 en statistiques de combat après avoir joué avec.

Inara Stormcrash est une carte puissante en elle-même, la capacité d’échanger des points de vie pour contrôler le plateau, ou d’infliger quatre dégâts gratuits à chaque tour sera vitale pour tout deck Shaman agressif ou de milieu de gamme. Sa puissance dans les stratégies basées sur l’aggro est également évidente car chaque fois que vous donnez à votre héros un pouvoir supplémentaire, que ce soit par le biais d’une arme ou d’un effet comme Rockbiter Weapon, la puissance est doublée à cause de Windfury.

Cagematch Custodian est comparable à Rogue’s Cavern Shinyfinder dans le Kobold et catacombes expansion. La capacité à enseigner une arme de votre deck tout en se développant sur le plateau ne peut pas être sous-estimée. Bien que la qualité d’arme de la classe Shaman ne soit pas aussi puissante que les voleurs, on peut s’attendre à ce que la classe trouve plus d’outils dans l’extension à venir.

Whack-A-Gnoll en tant qu’arme espère combler ce vide actuel d’armes de qualité qui fait actuellement défaut à Shaman. En tant qu’arme à trois manas 3/2, elle se courbe déjà bien en suivant le gardien Cagematch. Être capable de contrôler le tableau tout en améliorant le vôtre permettra à Shaman d’être un concurrent pour pouvoir garder le contrôle du tableau.

La folie à la foire de Sombrelune sortira le 17 novembre. Les joueurs peuvent pré-acheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.

Partager : Tweet