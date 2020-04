3 à lire, 2 à sauter (pour l’instant de toute façon) – betanewsfr

De retour à la demande générale (ma femme et ma mère ont dit avoir aimé le dernier): des critiques de cinq autres livres que j’ai lus récemment.

«Spencerville» de Nelson DeMille

Hé, ça rime. Cool! Oh, de toute façon, DeMille est un écrivain éclectique de fiction, aussi à l’aise dans les genres mystère, thriller et espionnage que dans le drame droit ou même les genres serio-comiques.

J’ai lu beaucoup de DeMille, et il y a deux ou trois choses que vous devriez savoir si vous ne l’avez pas lu. Ses éditeurs pourraient faire un meilleur travail. Et pourtant, malgré la longueur de ses livres, ils défilent comme DeMille est un maître du dialogue.

« Spencerville » est l’un de ses premiers efforts, publié en 1994, mais il a échappé à mon attention pendant toutes ces années. Il s’agit de Keith Landry, un enfant de Spencerville, Ohio, amoureux de la beauté locale, Annie Prentis, au lycée et au collège. Mais il part s’enrôler dans l’armée et est envoyé au Vietnam, laissant Annie derrière. Après la guerre, Landry gravit les échelons de la chaîne du renseignement de l’armée avant la fin de la guerre froide et il est contraint à la retraite et retourne à Spencerville 25 ans plus tard avec, comme pourrait le dire Liam Neeson, «un certain ensemble de compétences . «

Ces compétences sont utiles, car Annie, dans l’intervalle, a épousé le bâtard de la ville, Cliff Baxter, un philanderer abusif qui est également chef de police.

Oui, Keith et Annie ravivent leur romance. Et oui, Keith et Cliff s’affrontent. Comment ça va finir? S’il vous plaît.

Si vous venez de démarrer DeMille, sautez « Spencerville » pour l’instant et essayez « The General’s Daughter ».

«Fin de veille» par Stephen King

SCRIBNER

Celui-ci était le troisième de ce qu’on appelle la trilogie Bill Hodges écrite par le maître qui a commencé avec «Mr. Mercedes « et a été suivie par » Finders Keepers. » Dans ceux-ci, deux King laisse largement son monde de l’horreur et du surnaturel derrière pour quelques bons thrillers criminels. «End of Watch», publié en 2016, est également très bon, et King revient à l’horreur surnaturelle, sinon pure et simple, dans celui-ci.

L’antagoniste de la première entrée, Brady Hartsfield, qui a conduit sa Mercedes (voir ce que King y a fait?) Dans une foule de personnes faisant la queue pour un salon de l’emploi, est toujours dans le coma dans « End of Watch ». (« Finders Keepers » était à peu près un remplissage pour fournir un tampon entre la première et la dernière histoire de la trilogie, mais Brady est de retour avec une vengeance dans celle-ci.) Hodges est un détective à la retraite pour lequel Brady a une haine spéciale (même s’il est dans le coma, clin d’œil).

Ce n’est pas « It » ou « Salem’s Lot » ou même n’importe qui dans la série « Dark Tower », mais ce n’est pas mal. C’est King, après tout, et il pond rarement un œuf (bonjour, « Tommyknockers » et « Insomnia »).

«La femme dans les bois» de John Connolly

SIMON & SCHUSTER

Ah, John Connolly. Un de mes auteurs préférés (et pas parce que moi, ma femme et quelques autres l’avions rencontré une fois à Newburyport et buvais avec lui). La série Charlie Parker de Connolly habite un genre à peu près unique: appelez-le-détective-privé-rencontre-surnaturel-parfois-sur-horreur, et, bien sûr, il s’emporte un peu avec les trucs bizarres.

Connolly est un mec irlandais qui met ses romans Parker à Portland et dans le Maine. «The Woman in the Woods», sorti en 2018, est Parker n ° 16 et approfondit la mythologie du P.I. et ses acolytes, Angel et Louis (sans nom de famille), deux tueurs à gages qui aident Charlie à résoudre des mystères de plus en plus étranges. Dans celui-ci, le corps d’une jeune femme se retrouve (devinez où!) Dans les bois. Le problème est que, bien que le corps soit là depuis quelques années, il est évident qu’elle avait accouché juste avant de mourir. Mais il n’y a pas de bébé.

À partir de là, les choses deviennent hors de contrôle, bien sûr, et Parker se retrouve face à ses globes oculaires en danger. Un de ces livres, le danger le dévorera. Mais pas celui-ci, qui se termine par un cliffhanger avec lequel, sans aucun doute, « A Book of Bones » 2019 reprend et fonctionne avec. Je vous le ferai savoir un jour.

«Cardinal Black» de Robert McCammon

PUBLICATIONS DE DANSE DU CIMETIÈRE

J’avais l’habitude d’appeler McCammon le meilleur écrivain d’horreur que personne n’a jamais lu. Il est peut-être cependant le meilleur écrivain que personne n’a jamais lu car il est allé bien au-delà de l’horreur.

Le «Cardinal Black» de l’année dernière fait, encore une fois, partie d’une série, celle-ci mettant l’accent sur Matthew Corbett, un «résolveur de problèmes» du début du XVIIIe siècle dans la colonie si New York se heurte à sa part de froid méchants tout au long de la série.

La série Corbett a commencé en 2002 lorsque McCammon a publié « Speaks the Nightbird » après une interruption de 10 ans qu’il s’est imposée quand les éditeurs n’aimaient pas qu’il commence à s’éloigner de l’horreur et ne savait pas comment commercialiser ses livres. Après avoir commencé dans l’horreur, McCammon a culminé en 1991 avec «Boy’s Life» (peut-être le meilleur livre que j’ai lu au cours du dernier quart de siècle), une puissance surnaturelle spectaculaire, suspense et émouvante – et que demander de plus?

Quand il est revenu avec la série Corbett, c’était avec un coup, pas un gémissement. C’est de la fiction historique à son meilleur, et «Cardinal Black», qui trouve Corbett, tout comme avec la dernière entrée de la série, «Freedom of the Mask», combattant les méchants en Angleterre, sera probablement le meilleur livre que j’ai lu cette année . Fortement recommandé (mais commencez au début de la série).

« La cabane au bout du monde » par Paul Tremblay

J’avais hâte de lire celui-ci. Je l’ai même mis sur ma liste de Noël parce qu’il a fait toutes sortes de listes des meilleurs livres d’horreur de 2019.

Cela commence par l’un des plus grands lieux de l’histoire: une famille est en vacances au plus profond des bois du New Hampshire, sans doute une autre âme en vue. La petite fille, Wen, est dehors dans la cour, tandis que papa Andrew et papa Eric (uh-huh) sont dans la maison, quand un doux géant nommé Leonard entre dans la cour et dit à Wen que quelque chose de terrible va se passer et que Wen et ses deux papas vont devoir faire un terrible sacrifice pour éviter que cela se produise.

Très bien, alors, ça m’a rendu accro. Mais c’est une gravure lente, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, et tout au long de sa courte durée, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que l’auteur ne fait que jouer avec vos émotions.

Il a remporté le Bram Stoker Award du meilleur roman d’horreur de 2019. En bas de l’année, Bram?

