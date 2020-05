– Publicité –



Un tremblement de terre de magnitude 3,3 a secoué la vallée de San Fernando dimanche matin. L’épicentre de ce tremblement de terre, qui a frappé à 3 h 19, s’est produit à Chatsworth. De légères vibrations ont été ressenties dans la partie nord-ouest de la vallée, bien que de faibles secousses aient été ressenties dans le reste de la vallée et dans le centre-ville de Los Angeles avec le Westside, comme l’a déclaré l’US Geological Survey.

3.3 Séisme de magnitude à Los Angeles, vallée de San Fernando

Les vibrations légères, telles que définies par l’échelle d’intensité modifiée de Mercalli, peuvent réveiller les gens et faire trembler la vaisselle et les fenêtres, peuvent secouer les véhicules à moteur stationnaires et se sentir comme un camion heurtant une construction.

Plus de 20 minutes après ce tremblement de terre, des centaines de personnes ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre et l’ont présenté à l’USGS, Can You Feel It? Enquête sur le crowdsourcing. Les résidents ont déclaré le ressentir aussi loin que la vallée de Santa Clarita Simi et Santa Monica.

Certains habitants du quartier se sont adressés aux médias sociables pour dire qu’ils avaient été réveillés par le temblier au centre de la soirée.

«M’a réveillé d’un sommeil mort. Beaucoup de cliquetis forts », a indiqué un individu qui habite près de Chatsworth sur Twitter.

Frontière de Chatsworth et West Hills à côté du «réservoir» de Chatsworth. M’a réveillé d’un sommeil mort. Beaucoup de cliquetis forts. J’ai dormi pendant le séisme de 1971 à Sylmar mais je n’ai pas bien dormi depuis janvier. – Angie Luckey (@Weeping_Angel_a) 3 mai 2020

«Je le croyais aussi dans Studio City», a composé un autre individu. « Cela ressemblait à plusieurs tremblements de terre en succession rapide. »

Le séisme survient près de deux semaines après qu’un tremblement de terre de magnitude 3,7 a secoué Los Angeles le 22 avril. Ce séisme est survenu après une série de 3 tremblements de terre de 3,0 ou plus sur une période de 10 jours.

Los Angeles reste sur une gamme de lignes de faille et reçoit de petits tremblements de terre chaque année.

Comme indiqué par le Los Angeles Times, un échantillon de données sur trois ans montre que la Californie et le Nevada sont frappés avec une moyenne de 234 tremblements de terre qui ont des magnitudes comprises entre 3,0 et 4,0 par an.

L’été dernier, le sud de la Californie a connu sa plus grande chaîne de tremblements de terre en deux ans, à compter du 4 juillet.

Même un séisme de magnitude 6,4 a secoué le désert de Mojave à environ 120 miles au nord de Los Angeles avant qu’un cliquetis de 7,1 ne frappe le lendemain, suivi de près par plus de 100 000 répliques.

Une étude publiée en octobre au California Institute of Technology et au Jet Propulsion Laboratory de la NASA a trouvé la faille Garlock – qui s’étend d’est en ouest sur 185 miles de la faille de San Andreas à Death Valley a commencé pour la première fois en 500 ans après la série des tremblements de terre.

La Californie possède le premier système d’alerte précoce aux séismes du pays. Les capteurs terrestres de tout l’état détectent les tremblements de terre jusqu’à ce que les humains puissent les ressentir, avertissant les individus quelques secondes avant le début des vibrations.

Source des nouvelles: FoxNews

