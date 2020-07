2éme ligue : Match diffusé gratuitement, SV Ried contre Austria Klagenfurt

Soudain, il s’épuise à nouveau! Le SV Ried a presque perdu la tête de la pause de Corona, l’Autriche Klagenfurt n’est qu’à deux points des Hauts-Autrichiens. SPOX explique où les jeux d’aujourd’hui seront diffusés sur la télévision gratuite et en direct mardi.

Après 19 rounds, les Rieder avaient huit points d’avance sur leur premier poursuivant. Mais ensuite, des défaites surprenantes contre le GAK et les Young Violets, au cours desquelles l’Autriche Klagenfurt a remporté quatre matchs depuis le redémarrage.

2ème ligue: matchs à partir de la 24e journée

Mardi 23 juin 2020 Blau Weiß Linz – Autriche Lustenau 18h30 SV Horn – SV Lafnitz 18h30 FC Dornbirn – FAC Vienne 18h30 Autriche Klagenfurt – GAK 18h30 FC Juniors Haute-Autriche – SV Ried 18h30 Mercredi 24 juin 2020 Wacker Innsbruck – FC Liefering 18h15 SKU Amstetten – Kapfenberger SV 18h30 Young Violets Austria Vienne – Attaquant Steyr 18h30

2ème ligue avec Ried & Klagenfurt: émission TV et livestream

Depuis que la course au titre en 2ème ligue devient de plus en plus aiguë, les spectacles ORF les deux matchs seront diffusés mardi soir. Lors d’une conférence téléphonique organisée par FC Juniors OÖ – SV Ried et Austria Klagenfurt – GAK 1902, les matchs des deux aspirants sont retransmis sur la télévision gratuite. ORF Sport + transfert.

En outre, l’ORF offre un flux en direct pour la diffusion pour tous les utilisateurs d’Autriche dans son TvThek. À 23 h 35, suit ORF one un résumé de tous les matches de deuxième division mardi.

© GEPA

SV Ried vs FC Juniors OÖ: Composition

Ried joue comme suit : Kreidl, Kerhe, Ziegl, Ammerer, Gschwidl, Wiessmeier, Boateng, Grüll, Obermüller, Nutz, Tokougnadi

: Kreidl, Kerhe, Ziegl, Ammerer, Gschwidl, Wiessmeier, Boateng, Grüll, Obermüller, Nutz, Tokougnadi FC Juniors Haute-Autriche: Turner, Softic, Bumberger, Gartler, Würdinger, Wallquist, Drame, Oh, Hong, Aigner, Benko





Table en 2ème ligue avant les matches de mardi

Ried mène deux points devant Klagenfurt et touche le tableau 7.