2ème championnat: le SV Lafnitz gagne à nouveau

Il n’y avait pas de vainqueur vendredi soir dans le duel entre les deux aspirants à la promotion numéro un de la deuxième ligue de football. L’Autriche Klagenfurt et le Wacker Innsbruck se sont séparés 1: 1 au stade Wörthersee et ont perdu du terrain dans la course pour le seul billet de Bundesliga.

Klagenfurt est quatrième, à cinq points du SV Lafnitz, deuxième, tandis que les Tyroliens sont cinquièmes après dix tours, six points derrière.

Lafnitz a laissé les deux équipes derrière avec une victoire claire 3-0 contre Vorwärts Steyr, la troisième victoire à zéro d’affilée. Blau-Weiß Linz est à trois points du nouveau troisième après une victoire 3-2 à domicile contre le SV Horn. La mesure de toutes les choses dans la ligue est toujours l’inéligible pour la promotion FC Liefering, qui a lancé un feu d’artifice à 6-1 à Grödig contre Kapfenberg et a un point d’avance sur Lafnitz.

Dans le duel très attendu entre Klagenfurt et Innsbruck, beaucoup était en jeu pour les deux équipes, mais il n’y avait pas de but avant la pause. Après le redémarrage, cela a changé: Ronivaldo s’est occupé des invités avec un tir juste à l’extérieur du seizième après Joppich-pass (53.). Le quatrième but du Brésilien de la saison n’a pas été suffisant pour une victoire puisque Benjamin Hadzic a égalisé (72e). Le joueur de 21 ans a marqué après que Markus Pink lui ait idéalement servi le ballon avec sa poitrine après un long coup de départ de Mahrer. Cela a mis fin à une série de trois victoires consécutives pour le Tyrol. Les Klagenfurters, plus dangereux dans les phases finales, ont fait match nul pour la deuxième fois consécutive, avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs.

Lafnitz a jeté les bases de la victoire dès le début. Avec Philipp Siegl parmi tous, un défenseur central a prouvé ses qualités de buteur avec un doublé (17e, 22e). La conclusion du joueur de 26 ans de plus de 20 mètres dans Kreuzeck à 1-0 valait particulièrement la peine d’être vue. Après la pause, « Joker » Martin Krienzer a pu pousser le ballon au-dessus de la ligne à bout portant (79e).

Lafnitz a remporté cinq des six derniers matchs de championnat. Steyr a quitté le terrain en tant que perdant pour la première fois sous la direction du néo-entraîneur Andreas Milot, mais est également sans victoire après quatre nuls consécutifs pendant cette période. Un autre club de Haute-Autriche célébré avec Blau-Weiß Linz. Lors de la victoire 3-2 contre Horn, Fabian Schubert a de nouveau été remarquable, qui a marqué deux fois (21e, 36e / penalty) et a préparé le deuxième but de Philipp Pomer (25e). Schubert détient maintenant 19 buts cette saison en 12 matchs de compétition.

Liefering a défendu la première place grâce aux buts de Benjamin Sesko (2e), Dominik Oroz (22e, 70e), Maurits Kjaergaard (44e), Luka Reischl (89e) et Csaba Bukta (90e). L’Autriche Lustenau a également remporté une victoire à domicile. Le Vorarlberg a battu le FAC 2-1. Les Young Violets ont réussi à l’étranger. La deuxième équipe de Wiener Austria a célébré sa première victoire de la saison avec une victoire 2-1 à Amstetten dans le temps d’arrêt et a donné la « Red Lantern » aux Rapid Amateurs au moins jusqu’à dimanche.