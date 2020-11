2ème championnat: amères faillites pour Darmstadt et Pauli

Avec sa première victoire à l’extérieur de la saison en cours, le Karlsruher SC a égalisé le FC St. Pauli aux points. Le VfL Osnabrück continue de faire sensation dans la 2e Bundesliga grâce à un Sebastian Kerk exceptionnel. De plus, le SC Paderborn Darmstadt 98 a démonté le 4-0 (3-0) selon toutes les règles de l’art.

Relégué, le SC Paderborn est enfin revenu dans la 2e Bundesliga avec un feu d’artifice offensif typique. L’équipe de l’entraîneur Steffen Baumgart est invaincue depuis quatre matchs après le faux départ initial. Après la septième journée de match, les East Westphalia sont même de retour en contact avec les places de promotion.

Ron Schallenberg (13e), Chris Führich (22e) et Dennis Srbeny (25e) ont assuré des conditions claires dans la première demi-heure. Après le carton jaune-rouge complètement excessif pour Nicolai Rapp de Darmstadt (40e), Srbeny (61e, pénalité de la main) a enchaîné. Les lys, qui ont commencé sans leur capitaine Fabian Holland, qui avait corona, ont subi une défaite à domicile après presque un an.

« C’était une performance réussie. Nous avions un bon plan de match, le pressage élevé a payé », a déclaré le double packeur Dennis Srbeny: « Nous n’avons jamais douté de notre idée du match en Bundesliga non plus. »

Paderborn a découvert les graves faiblesses défensives des hôtes avec une forte pression dès la première minute. Le gardien Marcel Schschuhe a évité un déficit encore plus élevé dans la première demi-heure. Tout comme les Hessois se stabilisaient un peu, Rapp s’est envolé du terrain à cause d’un coup de coude minimal. Le SCP a rétrogradé de quelques vitesses, mais seule une exploitation partiellement négligente des opportunités a empêché une victoire encore plus élevée.

2ème championnat: l’équipe surprise d’Osnabrück passe à la deuxième place

L’équipe surprise encore invaincue de l’entraîneur d’Osnabrück Marco Grote a gagné à juste titre 4: 2 (2: 1) à Jahn Regensburg et a étonnamment sauté à la deuxième place derrière le Hamburger SV. Le Jahn, cependant, a dû accepter la deuxième défaite consécutive.

Kerk était l’homme du jour lors de la troisième victoire de la saison de VfL avec trois buts. Le joueur de 26 ans a marqué 1: 1 (22e) et 4: 1 (72e) avec un penalty. Le milieu de terrain lui-même avait été victime d’une faute à deux reprises. Peu avant la mi-temps, Kerk a également réussi à porter le score à 2-1 (41e) avec un coup franc remarquable de près de 30 mètres. Etienne Amenyido (64e) a inscrit le quatrième but du VfL.

Andreas Albers (12e) avait mis Ratisbonne en tête, Aaron Opoku (75e) écourté. Max Besuschkow aurait rendu le match à nouveau passionnant, mais a échoué sur un penalty au gardien du VfL Philipp Kühn (77e).

VfL n’avait pas laissé le déficit précoce les perturber. La Basse-Saxe s’est frayée un chemin dans le jeu – et a été extrêmement efficace en conséquence. Les Hauts-Bavarois avaient plus du jeu dans l’ensemble, mais n’étaient pas assez convaincants.

KSC dépasse St.Pauli dans le tableau

Pendant ce temps, le KSC a gagné à juste titre 3-0 (1-0) dans le duel au sous-sol avec les Hamburgers. Les deux équipes ont sept points sur leur compte après sept jours de match, KSC est 15e, St. Pauli est retombé à la 17e place.

Marco Thiede a marqué le premier but à la quatrième minute, le gardien de St. Pauli, Robin Himmelmann, n’avait pas l’air bien avec le tir à longue portée de 25 mètres. Cinq minutes après la pause, Jérôme Gondorf réussissait d’une frappe basse, Philipp Hofmann menait le score final (76e).

Le peuple hanséatique a agi de manière trop prévisible et schématique jusque dans la phase finale. Les Badeners ont posé à plusieurs reprises des piqûres d’épingle sur les contre-attaques et semblaient plus dangereux que les Allemands du Nord.

Cependant, HSV peut prolonger son avance en haut du tableau lundi (20h30) dans le match de haut niveau à Holstein Kiel. Kiel passerait à la deuxième place avec une victoire et passerait à deux points sur Hambourg.

2. Ligue: Le tableau après les matchs du dimanche de la 7e journée