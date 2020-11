2e division: 17 buts en trois matchs

Hanovre 96 n’a pas réussi à maîtriser à nouveau la faiblesse chronique à l’extérieur, le VfL Bochum, en revanche, a à peine rempli son devoir dans le bas de la ligue sans victoire: à la fin de la 6e journée de la 2e Bundesliga, un seul poursuivant a battu dès la première perte de points du favori de la promotion, la capitale du Hamburger SV – comme Bochum est maintenant deuxième du tableau et est maintenant le premier chasseur HSV

Bochum est arrivé à un 3: 2 (2: 2) très disputé aux Würzburger Kickers. L’équipe de l’entraîneur Thomas Reis a dépassé Holstein Kiel (tous les deux onze points) avec leur troisième victoire de la saison.

Après des montagnes russes d’émotions, Simon Zoller a laissé le VfL faire la fête avec son but (73e) à la fin. Soma Novothny (21e) et Danilo Soares (32e) avaient auparavant tourné le déficit précoce par Ridge Munsy (7e) pour Bochum. Patrick Sontheimer a compensé les Kickers (35e).

Alors que Würzburg nouvellement promu reste en bas du tableau en raison de la cinquième défaite lors du sixième match, Bochum est juste derrière le Hamburger SV. Cependant, l’écart par rapport au sommet est de cinq points.

Hanovre perd pour la sixième fois consécutive

Après des défaites à Osnabrück et Paderborn, Hanovre a perdu son apparition invitée au SpVgg Greuther Fürth, qui avait été sept fois de suite sans victoire à domicile. Le 1: 4 (0: 2) était clair à la fin. Pour 96, c’était le sixième buste consécutif à l’extérieur toutes saisons et un autre amortisseur dans la course de promotion.

Julian Green a donné l’avantage à l’équipe de Stefan Leitl à la 22e minute, Paul Seguin a marqué le 2-0 cinq minutes plus tard. Le fort Branimir Hrgota s’est assuré que les choses étaient claires avec un doublé (51e / 68e). Hendrik Weydandt avait raccourci entre les deux (58e) – mais c’est à peu près tout.

L’ambitieux 96 était une fois de plus méconnaissable à l’étranger. L’équipe de l’entraîneur Kenan Kocak a agi de manière beaucoup trop inoffensive et insouciante. Les deux équipes ont neuf points après six jours de match.

Fürth, récemment sans victoire à domicile sept fois de suite, a pris beaucoup d’élan depuis la première victoire de la saison à Kiel la semaine dernière. Le shamrock était dominant et ludique dès le départ. Dans le cas de quelques grandes opportunités dans la phase initiale, le SpVgg était encore trop imprudent.

Le gardien du 96 Michael Esser a sauvé son équipe du retard – mais a ensuite été abandonné à plusieurs reprises par ses hommes de tête. Alors que le SpVgg était ludique, rien ne s’est réuni pour les invités.

Le KSC perd un derby sauvage du sud-ouest contre Darmstadt 98

Comme le fond de Würzburg, le Karlsruher SC est coincé au fond de la cave de table. Dans le duel sauvage du sud-ouest avec Darmstadt 98, le KSC a dû admettre sa défaite 3: 4 (2: 1) à la fin. Karlsruhe (quatre points) reste en deçà des attentes et est avant-dernier.

Tobias Kempe a décidé le match passionnant avec une pénalité de main dans le temps d’arrêt (90 + 3). Avant cela, il avait mis les invités en tête avec son premier but (9e). Victor Palsson (65e) et Serdar Dursun (77e) se sont également rencontrés à Darmstadt. Philipp Hofmann (22e et 81e) et Marvin Wanitzek (44e par penalty) ont réussi pour Karlsruhe. Christoph Kobald (90. + 2) a également vu le jaune-rouge après le handball dans la surface de réparation.

Les 450 spectateurs du parc animalier, qui ont été admis pour la dernière fois avant le verrouillage, ont assisté à un match acharné dans la première demi-heure. Le match nul avec des buts de Kempe et Hofmann, qui ont marqué pour la deuxième fois de la saison en cours, était correct. Darmstadt a préféré la solution ludique, le KSC en a plus sur le combat. Le résultat a été une rencontre équilibrée.

Après un abandon du défenseur de Darmstadt Marcel Rapp, Hofmann aurait dû inscrire le deuxième but de Karlsruhe (35e). Cela inquiétait Wanitzek après une faute sur Hofmann vom Punkt. Après cela, le KSC était proche du troisième but, les invités étaient toujours bien servis avec l’écart étroit à la pause.

Au début du deuxième tour, rien n’a changé dans l’événement. Les hôtes ont fait pression pour la décision préliminaire. Ce n’est qu’après une heure que les lis sont redevenus plus forts. L’équipe de Karlsruhe était visiblement à bout de souffle, et le résultat était l’arriéré. Hofmann s’est néanmoins assuré d’égaliser avant que Darmstadt n’ait la meilleure fin.

Le HSV mène le tableau avec 16 points. Dans le derby contre le FC St. Pauli, Hambourg n’est arrivé à un 2: 2 (1: 1) que vendredi.

2. Ligue: Le tableau après la 6e journée