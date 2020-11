2e championnat, 9e journée: Darmstadt célèbre une libération contre Braunschweig

Darmstadt 98 a décroché une pause importante dans le duel de sous-sol contre l’Eintracht Braunschweig. Lors de la 9e journée, les Lys ont battu le grimpeur complètement insécurisé 4-0 (4-0) et ont pris l’air avec leur première victoire à domicile de la saison et un total de 12 points. Braunschweig (8) reste dans la zone de relégation. Le VfL Osnabrück a grimpé à la deuxième place grâce à une victoire tardive 1-0 (0-0) contre St. Pauli.

Braunschweig a connu une première mi-temps noire au Böllenfalltor et a littéralement invité les hôtes dynamiques aux portes. Tobias Kempe (6e / 36e) a marqué deux fois avec un penalty, les deux fois après une faute sur l’attaquant Serdar Dursun, qui excellait également en tant que double packer (7e / 34e).

« Nous avons dû réagir après les deux derniers matchs », a déclaré Dursun à Ciel En regardant les récentes défaites à Aue (3-0) et contre Paderborn (0-4): « C’est pourquoi nous sommes heureux de ne pas avoir encaissé de but et d’avoir très bien joué en première période. »

L’attaquant a profité des méchants sculpteurs de Brunswick. Même après la pause, Darmstadt a continué à dominer le match, mais a sensiblement ralenti le rythme. La Basse-Saxe a montré peu de résistance et semblait essayer principalement de limiter les dégâts.

VfL Osnabrück fait son retour dans la course de promotion

Le VfL Osnabrück a fait son rapport avec une victoire de travail dans la course de promotion. Avec 16 points désormais, le VfL n’est qu’à un point du leader du Hamburger SV.

David Blacha (86.) a marqué tard pour la victoire très flatteuse des invités. St. Pauli est toujours coincé dans la cave de table. L’ancienne équipe de première division a déjà disputé sept matchs de suite sans victoire et reste avant-dernière avec seulement sept points.

Les Hamburgers étaient la meilleure équipe pour de longues périodes et arrivaient plus souvent à la conclusion, mais étaient rarement dangereux. Quatre jours après la première défaite de la saison contre le 1. FC Nürnberg (1: 4), les invités se sont limités à défendre pendant longtemps.

L’attaquant de Pauli Simon Makienok n’avait jusqu’alors que la meilleure chance du match après 56 minutes, mais le Danois échoua de quelques mètres à Philipp Kühn. Le gardien du VfL a également dû désamorcer un dangereux coup franc de Rodrigo Zalazar (67e) un peu plus tard. Quand tout a semblé être un match nul et vierge, Blacha a frappé de l’autre côté.

Le tableau de la 2e division