25 meilleurs jeux de la génération PS4, Xbox One et Switch

LA légende de Zelda Les jeux ont toujours été excellents tout au long de la longue histoire de la franchise, mais avouons-le: la série devenait obsolète après avoir navigué sur la formule établie par Ocarina of Time depuis près de deux décennies. Heureusement, Souffle de la nature était exactement ce dont Nintendo avait besoin pour revigorer Hyrule.

Le génie de Souffle de la nature C’est ainsi qu’il utilise des mécanismes de jeu assez simples pour explorer le monde de multiples façons. Contrairement aux jeux précédents, qui introduisaient régulièrement une douzaine ou plus de nouvelles armes et outils, le Link in Souffle de la nature ne repose vraiment que sur quatre capacités: les bombes, le temps d’arrêt, les blocs de glace et le métal magnétisant. Ces quatre pouvoirs sont introduits dans la première heure environ, puis vous partez explorer le monde comme bon vous semble. Vous pouvez même essayer de combattre Ganon immédiatement, bien que cela se termine presque certainement par une mort rapide.

Souffle de la nature repensé avec succès LA légende de Zelda en le dépouillant et en se rappelant qu’il s’agit avant tout d’une série sur l’exploration, l’expérimentation et le frisson de la découverte. Et en revenant à cette fondation, Nintendo crée un jeu qui surpasse sans doute Ocarina of Time.

2. Dieu de la guerre

2018 | ELLE Santa Monica Studio

Les aventures de Kratos ont toujours été bien vues, mais le redémarrage / la suite de 2018 s’est solidifié Dieu de la guerresa place parmi les plus grandes séries de tous les temps. Une grande partie du mérite revient au système de combat remanié. La nouvelle hache de Kratos, Leviathan, semble révolutionnaire. Il y a un réel impact chaque fois qu’il frappe un ennemi, mais la véritable innovation est de pouvoir le lancer et le rappeler à volonté, tout comme la façon dont Thor de Marvel utilise son marteau. C’est une mécanique simple, mais aucun jeu ne l’avait jamais aussi bien réussi.

L’autre chose qui sépare Dieu de la guerre des autres jeux est la cinématographie, quelque chose qui attire apparemment peu d’attention dans la plupart des jeux. Rapprocher la caméra de Kratos est l’une des décisions de conception qui rend le combat beaucoup plus viscéral, mais le véritable accomplissement est que tout le jeu, du combat brutal aux cinématiques introspectives, est raconté en un seul plan continu, créant l’un des plus expériences immersives et innovantes dans l’histoire du jeu.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

2015 | CD Projekt Red

The Witcher 3: Chasse sauvage a maintenant cinq ans, étant sorti relativement tôt dans le cycle de la console, mais il reste le meilleur exemple de ce que le jeu a eu à offrir au cours de la dernière génération. The Witcher 3 en tête de cette liste pour sa construction mondiale et sa narration exceptionnelles. Bien sûr, c’est un jeu fantastique dans l’âme, mais chaque centimètre carré de la carte, de Skellige à Toussaint, ressemble à un endroit réel. Et des personnages comme les elfes et les trolls ont des histoires et des émotions qui les font se sentir aussi réels que n’importe quel humain vivant et respirant.

Le monde construit Chasse sauvage est incomparable, et cela va bien au-delà de la série de quêtes principale ou même des livres et des notes dispersés dans le monde. Alors que de nombreux jeux en monde ouvert coupent les coins ronds avec des quêtes secondaires simples qui recyclent les lieux et les objectifs, certaines des quêtes secondaires de The Witcher 3 sont en fait parmi ses meilleurs contenus, avec des histoires et des missions qui rivalisent avec certains jeux complets. Le niveau de détail est absolument stupéfiant, et c’est avant même de mentionner le système de combat profond qui vous permet de personnaliser entièrement les armes, l’armure, les sorts et les pièges de Geralt of Rivia. Il y a une quantité ridicule de contenu de qualité dans The Witcher 3 et les moyens de le compléter ne manquent pas.