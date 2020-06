25 films gratuits à regarder ce week-end sur Amazon Prime Video

Plusieurs choix s’offrent à vous si vous voulez passer votre vendredi soir et votre week-end devant votre écran, comme Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, HBO Max, et même YouTube.

Après avoir choisi la plateforme, il vous sera ensuite difficile de choisir quel film ou quelle série regarder, car sur des plateformes comme Amazon Prime Video, les titres très demandés coûtent cher généralement à l’achat ou pour une location, même avec un abonnement Amazon Prime.

Et on peut constater cela sur les nombreux films oscarisés de l’année dernière et déjà disponible sur Amazon Prime, comme Parasite, Joker, Knives Out et Little Women, dont le prix varie entre 2,99 et 9,99 dollars.

Pour vous aider à passer un bon week-end, nous avons donc fait une liste des 25 meilleurs films disponibles gratuitement avec votre abonnement Amazon Prime. Des titres qui vont des énormes blockbusters comme Mission Impossible Fallout et Escape from Alcatraz aux trésors cachés de la cinématographie tels que Gloria et Blow the Man Down. Des comédies romantiques comme Roman Holiday et The Big Sick.

Vous avez également des documentaires comme Stop MakingSense, Gimme Danger, Sharkwater Extinction, et One Child Nation. Et pour finir des westerns classiques tels que The Good, The Bad and The Uglyet Once Upona Time in the West.

Sans plus tarder, passons donc à cette liste !

Roman Holiday (1953)

Ce classique américain avec comme vedette en vedette Audrey Hepburn et Gregory Peck, vous fera certainement oublier le quotidien. C’est l’histoire d’une princesse qui rencontre un journaliste américain à Rome, ce qui donne lieu à une aventure inoubliable qui donne à tous deux une leçon importante. Hepburn a remporté un AcademyAward pour sa performance et, en 1999, la Bibliothèque du Congrès l’a sélectionné pour le Registre national du film des États-Unis.

The Good, The Bad and The Ugly (1966)

Ce film est considéré comme culte dans la catégorie western. À l’affiche, Clint Eastwood dans le rôle du « Bon », Lee Van Cleef dans celui du « Mauvais » et Eli Wallach dans celui du « Laid ».

Once Upon A Time in the West (1968)

Ce film réalisé par Sergio Leone met en scène Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson et Jason Robards. Le film a connu un grand succès, Martin Scorsese, George Lucas et Quentin Tarantino l’ayant tous cité comme ayant eu une influence sur leurs propres films.

Stop MakingSense (1984)

Réalisé par le regretté Jonathan Demme, ce film de concert documente les quatre représentations de Talking Heads au théâtre Pantages en 1983. Depuis sa sortie, il a reçu d’immenses éloges de la critique et est souvent considéré comme le meilleur film de concert de tous les temps.

Gimme Danger (2016)

C’est un documentaire de Jim Jarmusch sur le groupe punk The Stooges. Il a travaillé sur le film pendant près d’une décennie, tissant des archives pour leur entrée au Rock and roll Hall of Fame en 2010.

Every Little Step (2009)

Un documentaire sur le processus d’audition pour la reprise à Broadway en 2006 de « A Chorus Line », de 3 000 danseurs aux 17 finalistes. Une histoire sur le dévouement au métier et l’amour du théâtre musical.

Sharkwater Extinction (2018)

Ce documentaire expose la chasse et le commerce illégal des ailerons de requins. Le réalisateur Rob Stewart travaillait sur le film en 2017 lorsqu’il est mort dans un accident de plongée. Le film a ensuite été achevé par la Fondation Rob Stewart.

Eighth Grade (2018)

Un film qui relate l’acceptation de soi et les médias sociaux pendant la dernière année de collège. Il a été présenté pour la première fois au Festival du film de Sundance en 2018 et a été nommé l’un des dix meilleurs films de 2018 par l’American Film Institute.

One Child Nation (2019)

C’est un documentaire sur les conséquences de la politique controversée de la Chine en faveur d’un seul enfant qui a été appliquée de 1979 à 2015, permettant à chaque famille d’avoir un seul enfant. Il a reçu le Grand Prix du Jury américain pour le genre documentaire au Festival du film de Sundance 2019.

Gloria (2015)

Sorti en 2015, le film a remporté cinq prix Ariel, dont celui de la meilleure actrice pour Sofia Espinosa (Trevi) et celui du meilleur acteur pour Marco Pérez (Andrade). Ce biopic de la pop star mexicaine Gloria Trevi retrace sa carrière depuis ses débuts jusqu’en 1999, lorsqu’elle a été arrêtée pour avoir abusé sexuellement de jeunes filles mineures avec son manager, Sergio Andrade.

Blow the Man Down (2019)

Deux sœurs couvrent un meurtre accidentel et découvrent les secrets de leur ville en cours de route. Écrit et réalisé par Bridget Savage Cole et Danielle Krudy, le film a été présenté en première au Festival du film de Tribeca en 2019 et a également été projeté au Festival international du film de Toronto.

The Farewell (2019)

Un film relatant l’histoire des différentes générations au sein d’une famille sino-américaine. Lorsqu’ils apprennent que leur grand-mère n’a plus que peu de temps à vivre, les membres de la famille décident de ne pas le lui dire et organisent une réunion de famille avant sa mort.

The Big Sick (2017)

C’est l’histoire compliquée d’un couple tout neuf mis à l’épreuve lorsque l’un d’eux est plongé dans un coma d’origine médicale. Réalisé par Michael Showalter et produit par JuddApatow et Barry Mendel, cette comédie romantique est à regarder si vous aimez le genre.

The LovedOnes (2009)

Le film d’horreur australien vous laissera certainement dormir avec les lumières allumées. « The LovedOnes » détaille la vengeance tordue d’une adolescente après qu’un camarade de classe ait rejeté son invitation au bal de fin d’année.

Mission Impossible – Fallout (2018)

Il s’agit du dernier blockbuster de Tom Cruise, qui suit Ethan Hunt, qui doit retrouver le plutonium manquant tout en étant traqué par la CIA. Ce dernier volet de la saga a été salué par la critique comme le meilleur film de la franchise pour ses cascades et ses scènes de combat.

Bull Durham (1988)

C’est à la fois une comédie romantique et un film sportif. Mettant en vedette Kevin Costner et Susan Sarandon, ce film de 1988 suit un vétéran du baseball alors qu’il est envoyé pour entraîner un lanceur débutant dans l’équipe de ligue mineure, et trouve l’amour en cours de route.

The Fits (2015)

Un récit captivant sur Toni, 11 ans, commence à souffrir de crises violentes peu après avoir rejoint une troupe de danse composée uniquement de filles. Le film a été présenté pour la première fois au Festival du film de Venise en 2015 et a ensuite participé au Festival du film de Sundance en 2016.

Embrace of the Serpent (2015)

C’est un film en noir et blanc qui relate l’histoire de deux hommes à la recherche de la rare plante Yakruna dans la jungle amazonienne, chacun se déroulant à trente ans d’intervalle, mais menés par le même guide indigène. Un film qui a su traiter des thèmes comme la destruction de l’environnement et le colonialisme blanc, qui lui a valu une nomination aux Oscars en 2016.

Manchester by the Sea (2016)

Une histoire centrée sur Lee (Casey Affleck) qui se voit confier la tutelle de son neveu (Lucas Hedges) après le décès de son frère. C’est un film dramatique qui a tout de même remporté le prix du meilleur acteur aux Academy Awards de 2016, ainsi que le prix du meilleur scénario original et d’être nominé pour le meilleur film.

TrueGrit (2010)

Il s’agit de l’adaptation du roman de Charles Portis de 1968, avec un gros casting. Un western revisité où Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper et HaileeSteinfeld ont pu montrer leur savoir-faire. Ce qui lui a valu dix nominations aux Oscars, dont celles de meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un rôle principal (Bridges) et meilleure actrice dans un rôle de soutien (Steinfeld).

Escape From Alcatraz (1979)

« L’évasion d’Alcatraz » est l’adaptation cinématographique de la célèbre évasion de 1962, qui a été réalisé par Don Siegel. Avec à l’affiche Clint Eastwood, Patrick McGoohan et Danny Glover dans son premier rôle, c’est un must pour les amateurs sensations fortes.

Little Big Man (1970)

Mélangeant la comédie et le drame, ce grand classique, met en vedette Dustin Hoffman et Faye Dunaway, et raconte la vie des Amérindiens avec celle des pionniers blancs à travers l’objectif d’un garçon blanc élevé par la nation cheyenne. En 2014, il a été inscrit au registre national des films à la Bibliothèque du Congrès.

Honey Boy (2019)

Le film autobiographique de ShiaLeBoeuf vous fera découvrir la vie déchirante des enfants acteurs et les tensions qui en résultent sur leurs relations familiales. L’histoire est racontée à travers des flash-back, dont Noah Jupe y incarne le jeune Otis Lort, qui vit avec son père dans un motel et le soutient financièrement grâce à son métier d’acteur et qui devra lutter plus tard contre le SSPT.

The Invisible Life of EurídiceGusmão (2019)

C’est un film dramatique qui suit deux sœurs vivant à Rio de Janeiro dans les années 1950 qui doivent faire face à la répression de la société patriarcale. Il a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes de 2019.