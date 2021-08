25 ans de Rock : le plus grand film de Michael Bay qui a dynamité le cinéma d’action des années 90 et fait de Nicolas Cage une star

Michael Bay est l’un des grands noms du cinéma d’action hollywoodien de ces dernières années. Il a débuté en son temps avec l’estimable Bad Boys, mais c’est avec Rock, son deuxième long métrage, qu’il a clairement montré qu’il était destiné à laisser sa marque dans l’histoire du cinéma. Certains diront pour le mieux, d’autres pour le pire, mais il n’est certainement pas passé inaperçu.

C’est le 31 juillet 1996 que Rock est arrivé dans les cinémas français, quelques semaines après sa sortie dans les cinémas nord-américains. Là-bas, il avait pris d’assaut les États-Unis, obtenant un revenu de 134 millions de dollars au box-office, portant à 335 millions le revenu total mondial. Un énorme succès qui en a fait l’un des titres les plus populaires de cet été-là.

Mais qu’a-t-il de si spécial ce film ?

À l’époque, la figure du grand héros d’action hollywoodien traversait une période de changement. Il est vrai que des acteurs comme Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger sont toujours de grandes stars, mais leur popularité n’est plus la même que par le passé et le public s’intéresse de plus en plus à d’autres profils.

L’un des artistes qui a tiré le meilleur parti de cette situation est Nicolas Cage, une étoile montante qui, peu de temps avant la première du film en question, a remporté un Oscar bien mérité du meilleur acteur pour son travail dans “Leaving Las Vegas”. The Rock ” a été son introduction en tant que héros d’action, mais, pour être juste, il partage ici cette position au mieux avec un Sean Connery qui semble donner vie à une sorte de version alternative de James Bond – il y a même une théorie élaborée à cet effet.

En fait, l’un des aspects les plus frappants de Rock est que Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) pourrait très bien être interprété comme un homme ordinaire doté d’un sens aigu de la justice. À sa manière, il est la boussole morale d’une histoire dans laquelle tous les personnages principaux sont plus ou moins corrompus, ce qui lui permet d’atteindre un plus grand sentiment de proximité avec le spectateur – il y arrive même avec l’incorporation progressive de blasphèmes dans son vocabulaire – mais sans jamais se vautrer.

De plus, Michael Bay parvient à poser ces bases en précisant son style dès l’assaut initial pour se procurer le gaz VX jusqu’à la tentative d’attaque du laboratoire dans lequel le protagoniste travaille déjà. Des changements constants de plans pour avertir la tension, mais sans jamais perdre une narration claire afin que le spectateur sache vraiment ce qui se passe, un aspect que certaines de ses œuvres ultérieures, avec une liberté totale de faire et défaire à sa guise, ont négligé dans une certaine mesure.

💣 ROCK Bande Annonce VF (1996)

Lire cette vidéo sur YouTube

Tout se tient parfaitement

Il est vrai qu’il y a quelques situations où il semble être près de perdre le contrôle – cette tentative de fuite à travers les rues de San Francisco du personnage joué par Connery – mais j’ai toujours pensé que Rock a la bonne touche Michael Bay pour tirer le maximum de ce qu’il propose sans que son style ne prenne le dessus et, pour ainsi dire, ne le corrompe.

Cela s’étend également à d’autres aspects comme l’humour, où Michael Bay utilise souvent un trait épais, mais ici, il prolonge bien la camaraderie qui naît entre les deux protagonistes et permet de nuancer l’évolution de leur relation et celle du personnage de Nicolas Cage, celui qui change le plus dans le film, et de loin.

En outre, Rock a suffisamment d’humour pour détendre l’atmosphère dans certaines parties et renforcer le fait qu’il s’agit d’un film destiné à un public adulte. Prenez, par exemple, la brève discussion sur la reine du bal entre les deux protagonistes. Oui, c’est un film très masculin, mais, dans l’ensemble, l’overdose de testostérone est très bien canalisée dans le spectacle plutôt que dans le genre de gifle qui pourrait irriter un spectateur de première heure aujourd’hui.

Évidemment, le scénario de David Weisberg, Douglas Cook et Mark Rosner, mais aussi de Jonathan Hensleigh (Une Journée en enfer), Aaron Sorkin et Quentin Tarantino. À l’époque, le syndicat des scénaristes s’est beaucoup agité pour savoir qui méritait d’être crédité et qui ne le méritait pas, mais l’essentiel est que le résultat final soit très convaincant. Oui, vous pouvez pinailler sur toutes les petites choses que vous voulez, et même inventer des vidéos d’une drôlerie douteuse, mais il n’y a pas de péché grave qui vous sorte de l’histoire.

À partir de là, Michael Bay orchestre un spectacle dans lequel il y a de la place pour certaines de ses grandes obsessions, mais Rock a aussi des touches un peu plus solennelles, souvent soulignées par l’excellente musique de Hans Zimmer et Nick Glennie-Smith, essentielle pour que la menace posée par Ed Harris et ses hommes transmette un plus grand sentiment de danger. Et à quel point elle est contagieuse lorsqu’elle est vibrante, je ne me souviens pas d’une autre bande originale – enfin, au moins de plusieurs de ses morceaux – qui m’ait autant invité à flipper en l’écoutant isolément.

De l’adrénaline chargée de sens

Cela se retrouve également dans la façon dont sont exécutées des scènes spécifiques comme la fusillade dans les douches de la prison, atteignant une intensité inhabituelle dans ce qui aurait pu se limiter à l’exécution d’une multitude de soldats. Ce n’est pas la seule séquence de ce genre, mais c’est celle qui montre le plus clairement que Rock sait aussi se soucier de donner au spectateur autre chose qu’un passe-temps de premier ordre.

En outre, Michael Bay fait également preuve d’une grande capacité à faire monter l’adrénaline, que ce soit dans les quelques scènes d’action qui, dans une certaine mesure, servent davantage de remplissage – comme la poursuite rapide dans les rues de San Francisco, ou dans les moments où les enjeux sont plus importants; cette dernière partie palpitante où l’alliance entre les marines est mise à mal.

Comme je l’ai noté précédemment, nous voyons ici un Michael Bay beaucoup plus sobre que dans ses travaux ultérieurs, mais c’est vraiment ce dont Rock et le cinéma d’action de l’époque avaient besoin. Le changement qu’il a initié dans une certaine mesure n’a peut-être pas été pour le mieux – à partir de là, on a accordé plus d’importance à l’impact lui-même qu’à ce que l’action impliquait – mais c’est un film qui fonctionne à la fois comme une charnière dans sa carrière et dans le genre lui-même.

Un film charnière

À première vue, Rock pourrait être considéré comme une sorte de Die Hard sur Alcatraz, un parcours qui aurait pu être parfaitement mis en valeur. Après tout, Une journée en enfer avait été l’un des films les plus rentables de 1995 – bien que la partie la plus destructrice ait été la moins intéressante du film, qui n’était pas très proche de John McTiernan -, l’année même où Michael Bay a commencé à présenter ses références avec Bad Boys.

Le résultat est à mi-chemin entre les derniers soubresauts du cinéma d’action des années 80 et ce qui allait suivre. Dans mon cas, je le vois comme le meilleur des deux mondes, le film qui a montré que le changement était nécessaire et pouvait faire des merveilles lorsqu’il était appliqué de la bonne manière. Le problème, c’est qu’il a fini par dériver en un festival d’excès dans lequel on a choisi soit une overdose de destruction, soit l’illusion du spectacle, au lieu de le faire réellement par la chorégraphie et la mise en scène.

Un nouveau héros

Rock est également un film charnière dans la carrière de Nicolas Cage. Il y présente ses références en tant que héros d’action, qu’il confirmera l’année suivante avec les excellents Les Ailes de l’enfer et Volte/Face. Bien sûr, le véritable leader est un Sean Connery charismatique qui passe le relais à Nicolas Cage, à la fois symboliquement et directement.

Je n’oublie pas non plus l’évolution du personnage de Nicolas Cage, qui passe progressivement d’un rôle presque comique, une sorte d’évolution de Bond girl sans aucun facteur sexuel, à un héros convaincant sans trahir ses idéaux – ou la méthode d’interprétation particulière du protagoniste “Mandy” – à aucun moment. Et il est également clair pour moi que Rock est le dernier grand film de Connery, ce qui renforce cette idée de transition entre l’ancien et le nouveau héros.

De plus, les deux films sont bien distribués, avec un casting composé de visages familiers, dont certains ne l’étaient peut-être pas lors de la sortie du film, ce qui en dit long sur le casting. Parmi eux, un Harris intense qui donne cette touche humaine aux méchants de la série, essentielle dans ce cas. Je ne vais pas dire qu’il nous met de son côté, mais à tout moment nous comprenons qu’il y a quelque chose de plus qu’une simple opposition entre les bons et les méchants.

Un bijou cinématographique auquel on revient toujours

La dernière chose que je souhaite souligner à propos de Rock est sa capacité à résister à l’usure. C’est de loin le film que j’ai revu le plus de fois, devenant une obsession pendant mon adolescence. Et là, surprise, je l’ai regardé à nouveau il y a quelques mois pendant la pandémie et là, j’avais prévu de rafraîchir certaines scènes pour préparer ce texte et j’ai fini par le regarder à nouveau dans son intégralité. Peu importe que je connaisse de nombreuses parties par cœur, je les apprécie toujours presque autant que lorsque je l’ai aimé à la folie la première fois.

Si vous avez envie de voir ou revoir Rock, il est disponible en streaming sur Disney+.