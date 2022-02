22/02/2022 : une date palindrome mais aussi une date portail et symbolique mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Le 22 février 2022 est considéré comme l’un des jours les plus propices de l’année. La séquence de deux est censée avoir une signification astrologique et le portail 22/02/22 ou 22222 vous permettra de manifester tous vos rêves et vos désirs.

Voici donc comment le portail de manifestation peut vous aider à marquer de nouveaux départs dans la vie en vous expliquant sa signification.

Qu’est ce que le portail du 22/02/22 et quelle est sa signification ?

Le portail 22/02/22 ou 22222 fait référence à la fenêtre ou à la période de temps du 22 février 2022, lorsque les énergies sont les plus élevées.

On pense que le portail s’ouvre complètement le 22 et nous donne l’énergie nécessaire pour nous concentrer sur les aspects qui pourraient améliorer notre vie.

Il a commencé le deuxième jour du mois et les énergies s’amplifieront le mardi. L’ange numéro 222 rend la manifestation plus puissante.

Ce serait également la dernière fois que nous assisterons à la séquence des 222 jours au cours de ce siècle.

Choses à faire le 22 février 2022

Si vous croyez en la signification du 22 février 2022, voici quelques choses que vous pourriez faire pour manifester vos énergies à travers le portail.

Décidez de ce dont vous avez besoin et soyez clair sur ce que vous voulez manifester.

Faites une liste des aspects sur lesquels vous voulez concentrer votre énergie, tels que la santé, les finances, etc.

Visualisez les facteurs sur lesquels vous canalisez vos énergies. Un tableau de visualisation avec des images peut vous aider à mieux imaginer.

Vos intentions doivent être suivies d’actions pour voir si le portail énergétique a vraiment fonctionné. Par exemple, si vous cherchez l’amour, inscrivez-vous sur une application de rencontre ou si vous voulez poursuivre des études supérieures, commencez un cours en ligne.

Twitter s’enthousiasme pour la date portail

Si l’on en croit ce que les gens ont dit sur Twitter, le 22/2/22 les a certainement mis dans tous leurs états, car ils sont impatients de voir ce que le puissant portail leur réserve.

L’un d’eux a tweeté : « Demain, c’est le portail 2/22/22 ! Qu’essayez-vous de manifester ? J’ai beaucoup écrit ces derniers temps et je pense que cela m’aide à atteindre les objectifs que je souhaite. #22222 »

Nous sommes le 22/02/22 et c’est un puissant portail énergétique, prof it es pour faire vos scripting, vos visualisations, pensez positif 😘 — unforgettable💋 (@minadesouzaa) February 22, 2022

« Grand portail qui s’ouvre ce soir 2/22/22 faites vos rituels, manifestez et méditez l’énergie sera puissante », a ajouté un autre.

Un autre a dit : « 22/22 demain – ouverture du portail pour se manifester ! J’espère que vous manifesterez tous des choses incroyables. Nous méritons toutes les bénédictions »

« Demain, c’est le 22/22/22, sois génial ! !! Le portail sera ouvert et l’univers vous accordera ce que votre cœur désire. Mais soyez précis et faites attention à ce que vous demandez…aite je ne vais pas vous retenir », a écrit un autre.