2021 sera-t-il meilleur que 2020 dans les cinémas?

Les dernières grandes plates-formes de streaming, comme Disney + et HBO Max, connaissent un succès, et Disney a restructuré l’ensemble de son activité de création de films pour en faire une part importante du streaming. Si Wonder Woman 1984 est un succès retentissant, et ce sera probablement le cas, cela convaincra non seulement Warner Bros., mais probablement d’autres aussi, que prendre le risque d’une distribution en salles ne vaut tout simplement pas la peine. Nous pourrions voir plus de films passer au streaming même après que les sorties en salles deviennent plus possibles. Soit cela, soit nous pourrions voir plus de films faire le WW84 chose et prévoyez de sortir dans les deux canaux. Un flux constant de contenu en streaming pourrait signifier que les studios tirent leurs revenus du consommateur sous forme d’abonnements mensuels plutôt que de prix des billets, et en fin de compte, le studio ne se soucie pas de la provenance de l’argent tant qu’il arrive.