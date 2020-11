2020 ne sera pas 2016, avec un peu de chance de deux manières

Il y a quatre ans, Election Night 2016 a attiré 71,4 millions de téléspectateurs sur 13 réseaux, selon Nielsen, soit 4,6 millions de plus qu’en 2012 mais en baisse de 100 000 téléspectateurs par rapport au sommet enregistré en 2008. Cette année-là, lorsque Barack Obama a été élu pour la première fois à la plus haute fonction. dans le pays, 71,5 millions d’Américains ont été à l’écoute de ce moment historique.

Election Night 2020 ne devrait pas être Election Night 2016. Par là, nous voulons dire que les cotes de télévision seront probablement plus faibles cette fois.

CNN a été en tête des heures de grande écoute en 2016, tandis que Fox News a dominé plus de huit heures lorsque les résultats sont arrivés. (Plus à ce sujet dans un instant.)

Une chose qui joue contre l’audience de mardi est la tendance générale à la baisse des cotes d’écoute Nielsen – en particulier pour les réseaux de diffusion. Un autre est l’avance considérable du challenger Joe Biden dans les sondages sur le président sortant Donald Trump – même si cela était également vrai il y a quatre ans, lorsque Trump a remporté sa victoire contrariée sur la présumée leader Hillary Clinton.

Le drame est bon pour les cotes d’écoute de la télévision, mais notre tension artérielle pourrait en utiliser un peu moins en 2020. Des reportages réguliers, réguliers et prévisibles du Collège électoral ne garderont pas autant de globes oculaires collés à l’écran de télévision.

L’incertitude est exacerbée cette année car de nombreux États (y compris le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin) ne peuvent même pas commencer à traiter ou à compter la flambée des votes par correspondance jusqu’au jour du scrutin – ce qui soulève la possibilité qu’un gagnant ne soit pas déclaré ce soir, ou même ceci la semaine.

Si ce fiasco prend fin à la fin des heures de grande écoute (23 h HE) ou peu de temps après, davantage de téléspectateurs potentiels seront réveillés pour consommer la couverture. Mais si l’élection est trop proche pour être déclenchée, les téléspectateurs peuvent ignorer leurs alarmes matinales en attente et rester jusqu’à la fin (espérons-le pas) amère, comme la dernière fois.

Même si Trump est réélu, l’histoire récente suggère que l’audience devrait être en baisse ce soir. Lorsque George W. Bush a remporté son deuxième mandat à la présidence, Election Night 2004 a attiré 6,5 millions de téléspectateurs de moins que son premier en 2000, soit une baisse de 11%. Lorsque Barack Obama a remporté son deuxième mandat en 2012, 4,7 millions de personnes en moins – soit -7% du total des téléspectateurs de 2008 – ont sauté celui-là.

Bien que Trump puisse encore contrer les tendances des cotes – comme il sera le premier à vous le dire – la barre de 2016 qu’il a fixée (avec un clin d’œil à Clinton) est assez élevée. La paire de débats Trump-Biden de cette année était à la fois en baisse d’audience par rapport aux matchs Trump-Clinton il y a quatre ans.

Les réseaux d’information par câble sont susceptibles de connaître la plus forte augmentation d’audience. Il y a quatre ans, CNN a marqué ce qui était alors le plus grand nombre de téléspectateurs aux heures de grande écoute dans l’histoire des nouvelles du câble avec 13,3 millions de personnes à l’écoute de 20 h à 23 h HE. Cette période ne couvrait même pas techniquement le déclenchement des élections pour Trump vers 2 h 30 HE. Fox News a attiré 12,1 millions de téléspectateurs, NBC avait 12 millions de plat.

Pour la période de huit heures et plus de 19 h 00 à 3 h 30 le lendemain matin, Fox News était n ° 1 en moyenne avec 12,2 millions de téléspectateurs. CNN comptait en moyenne 11,1 millions de téléspectateurs au cours de cette période. Les lecteurs peuvent probablement comprendre pourquoi les téléspectateurs sont restés debout plus tard pour célébrer avec Fox News plutôt que pour être dévastés par CNN.

Comme en 2016, 13 réseaux ont également diffusé une couverture électorale en 2012, bien qu’il ne s’agisse pas exactement des mêmes chaînes. La couverture de la réélection d’Obama, totalisant 66,8 millions de téléspectateurs au total (toute personne âgée de 2 ans ou plus), provenait d’ABC, CBS, Fox, NBC, PBS, Univision, Telemundo, CNBC, CNN, Fox News, MSNBC, Current TV et TV One.

En 2004, lorsque George W. Bush a battu John Kerry pour obtenir un deuxième mandat, seulement 55,1 millions de téléspectateurs ont écouté la couverture de la soirée électorale sur ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News et MSNBC. C’était en baisse par rapport à 2000, lorsque 61,6 millions de personnes ont regardé sur ces mêmes six réseaux plus La chaîne de diffusion de Fox a appris que le concours George W. Bush-Al Gore était trop proche pour être appelé (après que plusieurs réseaux ont inversé la projection de Gore comme le gagnant dans l’état crucial du champ de bataille de la Floride).