2020 Mahindra Thar obtient une cote de sécurité 4 étoiles au Global NCAP!

Le Mahindra Thar 2020 a obtenu quatre étoiles sur cinq en matière de protection des occupants adultes (AOP) et de protection des occupants des enfants (COP). La variante hard-top LX a été testée en collision à une vitesse de 64 km / h et l’intégrité de la coque est restée stable sous l’impact.

Le Global NCAP a testé une autre voiture fabriquée en Inde et cette fois, c’est la toute nouvelle Mahindra Thar. Nous sommes très heureux d’annoncer que le Mahindra Thar 2020 a obtenu une assez bonne cote de sécurité de quatre étoiles sur cinq. Ce n’est pas seulement une énorme amélioration par rapport à son prédécesseur qui ne comportait aucune caractéristique de sécurité, mais il est également bon de voir que Mahindra prend la sécurité très au sérieux. Le XUV300 a déjà une cote de sécurité 5 étoiles de Global NCAP et maintenant avec le Thar obtenant une cote de sécurité 4 étoiles, Mahindra gagnera sûrement une place sécurisée dans le cœur de ses clients.

Le Mahindra Thar a obtenu quatre étoiles sur cinq en matière de protection des occupants adultes (AOP) et de protection des occupants enfants (COP).

Le Mahindra Thar a obtenu quatre étoiles sur cinq en matière de protection des occupants adultes (AOP) et de protection des occupants enfants (COP). En fait, le Thar a obtenu le score le plus élevé à ce jour en matière de protection des occupants des enfants (COP) parmi toutes les voitures fabriquées en Inde qui ont été testées par Global NCAP dans le cadre de sa campagne #SaferCarsForIndia. Comme tous les tests Global NCAP, le crash test a été effectué à une vitesse de 64 km / h. Cependant, Global NCAP teste généralement la variante de base de chaque voiture, mais dans le cas de la Mahindra Thar, c’est la variante LX à toit rigide haut de gamme qui a été testée en cas de collision.

Global NCAP déclare que l’intégrité de la carrosserie du Thar est restée stable sous l’impact à 64 km / h et était capable de supporter d’autres charges. Cependant, la zone du plancher a été jugée instable. En ce qui concerne la protection des occupants adultes, le Thar a obtenu 12,52 points sur 17 disponibles. La protection de la tête et du cou du conducteur et du passager a été jugée bonne. La protection thoracique du conducteur a été jugée adéquate alors qu’elle a été jugée bonne pour le passager. La protection des genoux du conducteur n’était cependant que marginale car elle pouvait être impactée par des éléments derrière le tableau de bord. La protection des genoux du passager a cependant été jugée marginale et bonne.

Pour la protection de l’enfance, le Thar a obtenu 41,11 points sur 49 disponibles. Les mouvements de la tête du mannequin enfant assis sur le siège arrière orienté vers l’avant étaient limités. Même le siège enfant de 18 mois installé sur un siège enfant dos à la route était entièrement protégé. La présence de points d’ancrage ISOFIX et de ceintures de sécurité à trois points pour tous les passagers du Thar avec les sièges arrière orientés vers l’avant a également grandement contribué au score. En termes de caractéristiques de sécurité, le Thar dispose de deux coussins gonflables, d’un ABS avec EBD, d’une cage de sécurité, de capteurs de stationnement arrière et d’un contrôle électronique de la stabilité.

Global NCAP a également soumis le Thar à un test de collision latérale, que le SUV a pris dans sa foulée. Un test d’impact latéral est obligatoire pour qu’une voiture obtienne une cote de 5 étoiles. Cependant, il n’a pas contribué à la note finale globale du Thar car il n’a pas obtenu suffisamment de points au test de collision frontale pour être sur le point d’obtenir une note de cinq étoiles. Global NCAP a également testé le programme de stabilité électronique (ESP) du Thar. Dans son test de l’ESP (offert uniquement sur la version LX haut de gamme), Global NCAP a noté que le Thar présentait un « comportement dynamique instable » et qu’une révision et une amélioration de l’ESP du Thar étaient nécessaires. Cela devrait encore être un grand coup de pouce pour le Mahindra Thar. Les registres se remplissent rapidement et le Thar a actuellement une période d’attente pouvant aller jusqu’à sept mois. Le score Global NCAP renforcera davantage la confiance des clients envers le nouveau Thar.