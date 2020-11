2020 Mahindra Thar Essence a plus de temps d’attente que les variantes diesel

Les derniers rapports suggèrent que les variantes manuelles et automatiques du Mahindra Thar Essence 2020 ont plus de temps d’attente que leurs homologues diesel.

New Mahindra Thar est l’un des plus gros lancements en Inde cette année. Le nouveau Thar est actuellement très populaire et la période d’attente augmente de jour en jour. Comme nous l’avons signalé pour la dernière fois, les acheteurs qui réservent le Thar devront attendre l’année prochaine pour l’obtenir. Les livraisons ont juste commencé le 1er novembre, avec le Thar vendu aux enchères livré en premier.

Selon cette vidéo provenant du Jammu-et-Cachemire, un concessionnaire révèle que l’attente pour les variantes essence Mahindra Thar 2020 est plus longue. Leurs livraisons seront encore retardées de quelques semaines. Quant aux variantes diesel, leur calendrier de livraison reste pour l’instant à l’heure. Cependant, de nombreuses personnes qui ont réservé le Thar ont révélé que leurs horaires avaient avancé d’un mois.

Mahindra Thar est livré avec un moteur à essence et un moteur diesel, qui est également une première minuterie pour la marque. Un moteur essence NA de 2,0 litres produisant 150 ch et un moteur turbo-diesel de 2,2 litres produisant 130 ch alimentent le SUV. Les options de boîte de vitesses comprennent un manche manuel à 6 vitesses et un convertisseur de couple à 6 vitesses AT.

Thar est disponible en variantes LX et AX, ces dernières étant les variantes de base. Il est livré avec des roues en acier et manque le système d’infodivertissement, le régulateur de vitesse et même la barre de retournement. Les variantes LX sont livrées avec des jantes en alliage, un système d’écran tactile de 7 pouces, un régulateur de vitesse, une barre de contrôle de renversement, des statistiques d’aventure en temps réel, une climatisation automatique et un verrouillage électronique du différentiel.

Les prix de Thar commencent à Rs 9,80 Lakhs jusqu’à Rs 13,75 Lakhs pour la variante automatique diesel haut de gamme. Les variantes AX sont uniquement livrées avec un toit souple, vous pouvez choisir entre un toit rigide et un toit convertible dans les variantes LX. Mahindra propose également des packs de personnalisation et des tonnes d’accessoires avec le Thar.