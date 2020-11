20 plus grands blockbusters de films du 21e siècle (jusqu’à présent)

Certaines listes sont assez faciles à rédiger. Après tout, nous sommes tous suffisamment obsessionnels pour nous souvenir de dix grands films d’horreur qui se déroulent entièrement en un seul endroit, n’est-ce pas?

Seulement nous? Bon, eh bien, il y a néanmoins certains titres que nous pouvons gérer plus facilement que d’autres. Mais certains articles, comme les meilleures suites de science-fiction ou les films de science-fiction les plus effrayants, sont suffisants pour nous tenir éveillés la nuit, en nous demandant s’il y a un Deadpool 2 ou un Xtro que nous avons laissé de côté tout en réduisant notre liste de sélection. Et quand il s’agit de listes difficiles à compiler, soyez assuré que peu d’entre eux ont jamais été plus difficiles que les 20 plus grands films à succès du 21e siècle (jusqu’à présent).

Les blockbusters se présentent sous toutes les formes, du succès surprise de l’été à la franchise très populaire de tentpole. Le terme couvre tout, de la luxuriante littérature littéraire de Baz Luhrman, The Great Gatsby, à la sottise palpitante de Furious 6, à la comédie animée chaleureuse de Monsters University, à l’angoisse cruelle de The Hunger Games: Catching Fire.

Et ce n’est qu’en 2013. Et nous n’avons mentionné aucun projet MCU ou DECU. Ou le Hobbit.

Cependant, chez Whatculture, nous ne sommes jamais du genre à éviter un défi, donc avec l’inévitable addendum selon lequel nous n’incluons qu’une seule entrée d’une franchise donnée dans un souci d’équité et de diversité, voici la méga-liste exceptionnelle des vingt meilleures offres de blockbusters depuis l’an 2000.