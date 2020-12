20 choses que vous ne saviez pas sur Quantum Of Solace (2008)

La mort de Vesper Lynd (Eva Green) a transformé Casino Royale (2006) en une tragédie et Quantum of Solace (2008) n’a pas tardé à approfondir les émotions brutes de James Bond (Daniel Craig).

Enlevant le tueur de Le Chiffre (Mads Mikkelsen), M. White (Jesper Christensen) et le perdant à nouveau grâce à un traître au sein du MI6, Double-0 Seven est chargé par M (Dame Judi Dench) de retrouver les associés de White.

À Port-au-Prince, en Haïti, James Bond croise la belle mais vengeresse Camille Montes Rivero (Olga Kurylenko), qui le conduit à l’homme d’affaires prétendument respectueux de l’environnement, Dominic Greene (Mathieu Amalric). En suivant l’odieux entrepreneur à Bregenz, en Autriche, Bond apprend que Greene fait partie d’une cabale secrète d’hommes d’affaires et de fonctionnaires travaillant à leurs propres objectifs, en particulier le projet Tierra de Greene, qui consiste à construire un pipeline dans un désert bolivien stérile.

Cependant, M est de plus en plus préoccupé par le fait que Double-0 Seven est en croisade pour venger Vesper alors qu’il élimine toutes les pistes qui pourraient en révéler plus sur cette mystérieuse organisation. Fuyant le MI6 et la CIA, Bond compte sur son intelligence et quelques amis pour arrêter Greene et venger la mort de Vesper.

Souvent considéré comme la première suite directe de la longue saga de films Double-0 Seven, Quantum of Solace continue de diviser les critiques et les fans, mais a de nombreuses histoires fascinantes en son cœur.