20 choses que vous ne saviez pas sur Octopussy (1983)

James Bond a atteint un niveau record dans un style exotique dans Octopussy (1983).

Lorsque Double-0 Nine (Andy Bradford) se retrouve à l’ambassade britannique à Berlin-Ouest avec un couteau errant dans le dos et un faux œuf de Fabergé à la main, M (Robert Brown) attribue Double-0 Seven (Sir Roger Moore) à reprendre sa mission.

Trompant le prince afghan exilé Kamal Khan (Louis Jourdan) pour qu’il achète l’œuf lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s, James Bond le suit à Udaipur au Rajasthan, en Inde, où il découvre que Kamal n’est pas seulement de mèche avec un beau passeur de pierres précieuses connu sous le nom d’Octopussy ( Maud Adams), mais complote également avec le général soviétique renégat Orlov (Steven Berkoff).

En les traquant jusqu’en Allemagne de l’Est, Bond apprend que Kamal et Orlov prévoient de trahir Octopussy en faisant exploser une bombe sur une base aérienne américaine en Allemagne de l’Ouest, ce qui incite au désarmement à travers l’Europe et ouvre la voie à Orlov pour étendre la portée du communisme à l’Ouest par force, contre la volonté de son propre gouvernement. Bravant une multitude d’obstacles, Double-0 Seven doit tout risquer pour les arrêter à temps.

C’est drôle comme ça va toujours avec Bond que quand on ne regarde pas, on trouve. Alors lisez la suite pour en savoir plus sur Octopussy.