20 choses que vous ne saviez pas sur l’espion qui m’aimait (1977)

Au milieu des années 1970, la franchise Bond avait besoin d’un redémarrage en douceur pour rester pertinente. Dans son premier film en tant que seul producteur de la série, Albert R. «Cubby» Broccoli a engagé Lewis Gilbert, qui avait précédemment réalisé You Only Live Twice (1967), pour ramener Double-0 Seven à ses droits.

Lorsque le sous-marin de la Royal Navy, le HMS Ranger et le sous-marin soviétique Potemkine disparaissent mystérieusement, M (Bernard Lee) charge James Bond (Sir Roger Moore) de découvrir ce qui s’est passé. Suite à une avance au Caire, en Égypte, Double-0 Seven rencontre l’agent du KGB Triple X, le major Anya Amasova (Barbara Bach), qui s’est vu confier une tâche similaire par le général Alexis Gogol (Walter Gotell).

Attaqués par un assassin aux dents d’acier nommé Jaws (Richard Kiel), Bond et Anya apprennent progressivement à se faire confiance. Après avoir conduit la Sardaigne, l’Italie et le magnat de la navigation reclus, Karl Stromberg (Curd Jürgens, souvent mal crédité sous le nom de Curt Jurgens) – l’un des hommes les plus riches du monde – Double-0 Seven et l’agent Triple X se retrouvent soudainement mêlés à une querelle très personnelle. . Bien que James Bond puisse encore sauver le monde, il pourrait ne pas survivre à la menace posée par l’espion qui l’aimait.

Toujours considéré comme l’un des meilleurs films Bond jamais réalisés, L’espion qui m’aimait vous convaincra facilement de passer pour une bouchée rapide!