20 choses que vous ne saviez pas sur Die Another Day

Pour sa 20e sortie officielle du film et le 40e anniversaire de la franchise, Double-0 Seven s’est plongé de façon controversée dans l’une de ses aventures les plus ridicules.

Après avoir éliminé le belliciste, le colonel Tan-Sun Moon (Will Yun Lee) en Corée du Nord, Double-0 Seven (Pierce Brosnan) est capturé et torturé par le père de sa victime, le général Moon (Kenneth Tsang). Échangé par le MI6 pour le bras droit du colonel, Zao (Rick Yune), James Bond apprend que M (Dame Judi Dench) et la NSA craignaient qu’il ne transmette des informations à ses ravisseurs.

Dépouillé de son statut Double-0, Bond part en fuite pour prouver son innocence et découvrir qui l’a trahi. Poursuivant Zao à Cuba, il rencontre l’agent courageux de la NSA, Giacinta «Jinx» Johnson (Halle Berry) et rassemble suffisamment de preuves pour se justifier. M lui charge ensuite d’étudier les liens que l’entrepreneur de haut vol Gustav Graves (Toby Stephens) pourrait avoir avec Zao.

Assisté par l’agent infiltré du MI6, Miranda Frost (Rosamund Pike) et une Aston Martin V12 Vanquish de haute technologie, le Double-0 Seven rétabli découvre que Jinx enquête également sur Graves – une personne clé dans le passé récent de Bond qui constitue une menace très réelle pour le monde libre.

Il y a tellement plus à savoir sur Die Another Day au-delà de sa voiture invisible, de sa CGI exagérée et de son ton irrégulier …