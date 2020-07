20 choses que vous ne saviez pas sur Catwoman

Il y a beaucoup de choses à manquer dans le film Catwoman de 2004. Cela n’est peut-être pas surprenant car, aux côtés de Superman IV: The Quest for Peace de 1987 et Batman & Robin de 1997, il est souvent cité comme l’un des pires films de bandes dessinées jamais réalisés.

Critiqué à la fois au moment de sa sortie et maintenant comme étant inefficace, bâclé et mal conçu, ce véhicule de Halle Berry avait passé des années dans l’enfer du développement, depuis le retour de Batman en 1992.

Poussé à l’avant-garde des efforts de Warner Brothers pour rajeunir la franchise Batman après que leurs plans originaux pour Batman vs Superman aient échoué, Catwoman, comme Batman et Robin avant lui, est en fait divertissant à part entière s’il est vu dans la bonne perspective .

Malgré tous ses défauts, il y a beaucoup de plaisir à avoir dans Catwoman (malgré son tristement célèbre discours des Razzie Awards, même Halle Berry avait apparemment espéré qu’une suite soit faite pendant un certain temps) et, même si ce n’est pas automatiquement évident, il dépeint en fait une partie de la tradition derrière Catwoman, même si Berry jouait un nouveau personnage nommé Patience Phillips plutôt que la traditionnelle Selina Kyle.

Voici 20 choses que vous avez peut-être manquées dans le film.