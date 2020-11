20 choses que vous ne saviez pas sur Casino Royale (2006)

Bond devait être ramené sur terre. Surtout après que Die Another Day (2002) ait démontré que les aventures à l’écran de Double-0 Seven devenaient de plus en plus absurdes, les producteurs ont donc décidé de redémarrer la franchise et de choisir un nouvel acteur en tant que James Bond pour freiner les choses.

Peu de temps après avoir été nommé Double-0 Seven et obtenu son permis de tuer, l’agent du MI6, James Bond (Daniel Craig) provoque un incident diplomatique, mais déjoue également un complot du financier loufoque, Le Chiffre (Mads Mikkelsen) pour augmenter ses clients. fonds en détruisant un prototype d’avion de ligne.

Le Chiffre organise une partie de poker Texas Hold ‘Em au Casino Royale au Monténégro pour récupérer ses pertes avant que ses clients apprennent la vérité, alors le supérieur de Bond, M (Judi Dench) envoie Double-0 Seven pour participer au tournoi et forcer Le Chiffre faire défaut. Cependant, elle envoie également l’agent de liaison de HM Treasury, Vesper Lynd (Eva Green) et le chef de station du MI6, René Mathis (Giancarlo Giannini) pour l’aider.

Ce qui semble initialement être une mission simple devient de plus en plus complexe. Bond doit non seulement protéger Le Chiffre de ses clients meurtriers, repousser les attaques du financier meurtrier et rester dans le jeu de poker – avec l’aide de l’agent de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright) – mais il commence également à tomber amoureux de Vesper.

Vous connaissez son nom et vous l’avez vu obtenir son numéro: plongez maintenant dans les ombres sinistres sous le placage de Casino Royale.