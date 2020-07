20 choses que vous avez manquées d’une manière ou d’une autre, ne dites plus jamais jamais

L’épisode le plus douloureux de l’histoire de James Bond ne s’est pas produit lorsque sa femme, Tracy, a été abattue au service secret de Sa Majesté, ni lorsqu’il a perdu Vesper Lynd au Casino Royale. Ce n’était même pas quand Goldfinger a menacé sa virilité et ce n’était certainement pas quand Roger Moore est allé se balancer dans une jungle sur des vignes comme Tarzan dans Octopussy.

Le chapitre le plus douloureux de son histoire tournait en fait autour des droits cinématographiques de l’organisation criminelle SPECTRE et de son chef diabolique, Ernst Stavro Blofeld, qui provenait du roman de Ian Fleming de 1961, Thunderball. Accusé d’avoir plagié l’intrigue, ses personnages et les événements du scénariste, Jack Whittingham et du cinéaste, Kevin McClory, Fleming a involontairement ouvert une blessure qui n’a commencé à guérir qu’avec le film officiel de 2015 de Bond, SPECTRE.

Eon Productions a conclu un accord avec McClory pour utiliser SPECTRE et ses membres jusqu’à ce que leur droit de le faire expire au milieu des années 1970. McClory a alors commencé à développer son propre film rival de James Bond, qui a abouti au remake de 1983 de Thunderball intitulé Never Say Never Again. Bien que cela ne ressemble pas vraiment au genre de film de Bond que les fans connaissent et aiment, Never Say Never Again est toujours un film intéressant, d’autant plus que Sean Connery était le seul acteur qui pouvait vraiment rivaliser avec l’actuel Double-0 Seven. , Roger Moore.

Voici 20 choses que vous avez peut-être manquées dans le film.