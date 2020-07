20 choses que vous avez manquées d’une manière ou d’une autre dans la rédemption de Shawshank

Considéré non seulement comme l’une des plus grandes adaptations de Stephen King, mais aussi comme l’un des meilleurs films jamais réalisés (au moins selon le Top 250 IMDb), le film de 1994 de Frank Darabont, The Shawshank Redemption, est passé d’un petit drame de prison tranquille qui a à peine fait son retour. son petit budget à un classique contemporain de bonne foi chéri par les masses.

Basé sur la nouvelle de 1982 King Rita Hayworth et Shawshank Redemption, The Shawshank Redemption suit un ancien banquier qui se retrouve emprisonné pour un crime horrible qu’il n’a pas commis et l’amitié qu’il développe avec un codétenu alors qu’il gravit les échelons au sein de la prison. L’histoire peut sembler légère, mais les émotions et les performances sont si fortes qu’il est impossible de résister.

Maintenant, étant donné que Stephen King est un auteur qui aime inclure de petits œufs de Pâques et de petites références à ses autres œuvres, il n’est pas surprenant d’apprendre que Darabont a adopté une approche similaire à The Shawshank Redemption.

Des rappels à d’autres livres de King en passant par les camées d’acteurs non crédités en passant par les secrets de production gardés au plus bas, il y a beaucoup de moments qui passent même les plus grands fans de The Shawshank Redemption.