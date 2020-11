20 choses que vous avez manquées dans Titanic

Titanic est incontestablement l’un des films les plus populaires et les plus aimés de tous les temps – un triomphe presque incroyablement épique pour le scénariste-réalisateur James Cameron, qui a lutté contre un budget en spirale, un calendrier de tournage brutal et une presse pré-sortie négative pour offrir le prix du meilleur film. billetterie goliath.

Et mieux encore, Titanic résiste incroyablement bien aujourd’hui pour la plupart – il reste tout ce qu’il était technique en 1997, savamment mélangé avec un mélodrame à l’ancienne et des performances parfaites.

Alors que la plupart d’entre nous ont probablement assisté au classique de la tente de 195 minutes au moins quelques fois au fil des ans, le poids gigantesque de la photo rend néanmoins difficile la détection de chaque détail que le méticuleux Cameron a entassé dans son film.

Entre son spectacle magnifique et son émotion dévastatrice, il est facile de laisser passer les détails les plus fins, et nous avons donc plongé en profondeur dans les moments les plus soignés et les plus intrigants que vous avez manqués.

Dans l’ensemble, regarder Titanic ne sera plus jamais tout à fait pareil …