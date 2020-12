20 choses que vous avez manquées dans Scream

Fin 2021, Scream de Wes Craven aura 25 ans, tandis que le cinquième film déjà terminé – également nommé « Scream » – devrait sortir en janvier 2022.

Pourtant, l’influence de l’original sur le genre d’horreur et le cinéma dans son ensemble ne peut vraiment pas être sous-estimée – l’un des premiers films à faire de la méta-horreur et à bien le faire, Scream a ouvert la voie à toute une génération de suivis pour la plupart inférieurs.

Son impact sur l’horreur en particulier continue de se faire sentir près d’un quart de décennie plus tard, et même si longtemps après qu’il soit devenu un phénomène de la culture pop, les fans découvrent encore de nouveaux détails cachés dans son labyrinthe dense de one-liners référentiels et de Pâques visuelle. des œufs.

Peu importe le nombre de fois que vous avez vu Scream au fil des ans – et si vous êtes un grand fan d’horreur, c’est sûrement un bon nombre – vous avez probablement manqué ces 20 détails, des hochements de tête subtils aux grands rebondissements du film, aux références vertigineuses à La propre filmographie d’horreur de Craven, et des astuces soignées pour le genre dans son ensemble.

Pourtant, si vous fait attrapez l’un d’entre eux, donnez-vous une tape ferme dans le dos …