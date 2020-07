20 choses que vous avez manquées dans les mâchoires

Compte tenu du nombre de problèmes rencontrés par Steven Spielberg lors de la fabrication de Jaws, c’est un miracle à quel point le produit final s’est avéré un succès et une popularité. Des requins mécaniques défaillants aux acteurs mal conduits, Spielberg avait l’impression que Jaws serait le film pour mettre fin à sa carrière. Les gens n’arrêtaient pas de lui dire que les vrais réalisateurs n’avaient pas dépassé le budget ni dépassé le calendrier de tournage.

Mais sa persévérance a porté ses fruits car Jaws est désormais considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps, un film qui influence encore les cinéastes aujourd’hui, en raison de son suspense magistral et de ses personnages puissants.

À l’approche de l’âge de cinquante ans, de plus en plus de petits détails cachés avec le film commencent à se révéler. Spielberg avait une façon intelligente de faire des références à la culture pop qui allaient juste sous le nez du public. Et en raison des nombreuses difficultés rencontrées lors de la production du film, il est inévitable que quelques erreurs de film se soient retrouvées dans le montage final sans que l’équipe de montage ne s’en rende compte.

Plus important encore, c’est une histoire impliquant des requins, du sang et des eaux profondes. Mais quelle part de cela était la vraie affaire ou quelle part était juste des accessoires convaincants?