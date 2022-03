2 vols en moins de 24h chez Netflix : un préjudice de 500 000 dollars pour le streamer

Netflix a été victime d’un vol de plus de 500 000 dollars d’accessoires et de matériel provenant des plateaux de tournage de The Crown et de Lupin, les deux vols ayant eu lieu en l’espace de 24 heures.

Netflix s’est fait voler pour 500 000 dollars d’accessoires provenant des plateaux de tournage de The Crown et Lupin. Lupin, qui, ironiquement, est une série de braquage, raconte l’histoire d’Assane Diop qui entreprend de venger son père après qu’une famille riche lui ait infligé une injustice. La série s’inspire des aventures du voleur fictif Arsène Lupin et met en vedette Omar Sy. La saison 3 de Lupin est actuellement en tournage en France et devrait sortir sur Netflix au cours de l’année 2022.

Au départ, on pensait seulement que le plateau de tournage de The Crown avait été cambriolé. Il a été rapporté précédemment que, le 24 février, plus de 350 accessoires anciens ont été volés sur le plateau de tournage de la saison 5 de The Crown dans le Yorkshire. Ces accessoires comprenaient une réplique d’un œuf Fabergé, un cadran d’horloge de grand-père, une coiffeuse, de la verrerie en cristal et des candélabres en argent et en or. La valeur totale des accessoires perdus a été estimée à plus de 200 000 dollars. Netflix a déclaré que l’incident n’a finalement pas entravé le tournage de The Crown, mais qu’elle a l’intention de récupérer les objets volés, car ils ont de la valeur pour l’industrie cinématographique.

Malheureusement, la situation ne semble avoir fait qu’empirer pour Netflix. Netflix a confirmé que, le 25 février, le plateau de tournage de la saison 3 de Lupin a également été cambriolé, un jour seulement après le vol de The Crown. Selon les rapports, le vol a été assez spectaculaire : une vingtaine de voleurs masqués ont pénétré sur le plateau de tournage parisien, ont lancé des feux d’artifice pour faire diversion et ont emporté pour près de 330 000 dollars d’accessoires et de matériel. Selon les informations, le personnage principal de la série, Omar Sy, était sur le plateau au moment du vol.

Netflix a depuis publié une déclaration reconnaissant le vol. Selon le communiqué, « les acteurs et l’équipe sont sains et saufs et il n’y a eu aucun blessé ». Tout comme The Crown, la saison 3 de Lupin a depuis repris la production, apparemment sans être gênée par l’incident. Pour l’instant, aucun voleur n’a été arrêté, mais les deux cas font l’objet d’une enquête. On ignore si les deux vols sont liés ou non. Le moment choisi est suspect, bien que les vols aient eu lieu dans des pays différents.

En fin de compte, aucun des vols n’a semblé entraver de manière significative l’une ou l’autre des productions Netflix, bien que la perte des accessoires soit regrettable. Jusqu’à présent, aucun autre vol n’a été signalé, ce qui est une bonne nouvelle pour les productions Netflix du monde entier. S’il est probable que la sortie de la saison 5 de The Crown et de Lupin ne sera pas entravée par les vols, les fans pourront désormais regarder la saison 3 de Lupin en sachant que les acteurs ont une réelle expérience des hold-up.