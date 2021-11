2 films du créateur de Squid Game sont désormais dispo sur Netflix !

Netflix a ajouté deux films du créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, à son catalogue. Hwang Dong-hyuk est un réalisateur et scénariste sud-coréen qui a commencé sa carrière en réalisant des courts métrages. En 2007, il a fait ses débuts dans le long métrage avec My Father, un drame basé sur l’histoire vraie d’un adopté coréen-américain qui a servi comme soldat de l’armée américaine. Hwang Dong-hyuk est reconnu pour son travail sur des films profondément ancrés dans les thèmes sociaux et les questions culturelles.

Squid Game est la première incursion du cinéaste dans la réalisation d’une série. Ce drame survivaliste raconte l’histoire d’une compétition dans laquelle 456 participants jouent à une série de jeux d’enfants à la tournure mortelle pour avoir la chance de gagner une énorme somme d’argent. Squid Game a été salué pour sa narration choquante, qui est magistralement décrite entre des scènes palpitantes. Hwang Dong-hyuk travaille sur le scénario depuis 2008, s’inspirant de ses propres difficultés financières lorsqu’il grandissait en Corée. En raison d’un manque de soutien de la part des sociétés de production, la série avait été mise de côté jusqu’à ce que Netflix la reprenne dans le cadre de son initiative visant à promouvoir une programmation plus internationale. Depuis sa sortie le 17 septembre dernier, Squid Game a attiré 142 millions de vues en quelques semaines seulement. Il s’agit désormais de la série la plus regardée à ce jour sur Netflix.

Misant donc sur le succès phénoménal de Squid Game, Netflix a confirmé l’ajout de deux des anciens longs métrages de Hwang Dong-hyuk à sa liste de films. Ces titres sont Silenced et Miss Granny. Ces 2 films ont été acclamés par la critique et le public en Corée et dans d’autres régions d’Asie, et sont désormais disponible en streaming pour les téléspectateurs français.

Silenced a été l’un des plus grands films en Corée lors de sa sortie en 2011. Basé sur des événements réels, le film est une histoire puissante sur un enseignant qui se bat pour ses jeunes élèves sourds qui ont été abusés sexuellement. Il met en vedette la superstar coréenne Gong Yoo, qui avait fait une apparition dans Squid Game dans le rôle du vendeur.

Silenced (도가니) - Official Trailer w/ English Subtitles [HD]

Lire cette vidéo sur YouTube

Miss Granny est un drame fantastique de 2014 sur une femme de 74 ans qui se transforme comme par magie en une jeune femme de 20 ans après s’être fait photographier dans un studio de photo. C’est un conte chaleureux sur la famille, l’amour et la découverte de soi.

Miss Granny trailer English subtitles

Lire cette vidéo sur YouTube

La seule chose un peu dommage, c’est que Netflix n’a pas ajouté The Fortress est un drame historique de 2017 qui se déroule dans les années 1600 pendant l’invasion des Qing en Corée.

Comme beaucoup d’œuvres de Hwang Dong-hyuk, ces deux films sont connus pour leur attrait visuel et leur pertinence sociale. L’ajout de ces titres permettra aux fans de Squid Game de profiter des films passés du réalisateur en attendant la saison 2 de Squid Game. Ces films mettent également en lumière le parcours et le processus créatif de Hwang Dong-hyuk en tant que cinéaste. Il ne fait aucun doute que la popularité de Squid Game a apporté au réalisateur sud-coréen une reconnaissance internationale bien méritée et met également en lumière d’autres films internationaux non anglophones.