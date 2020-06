2. Bundesliga: le Dynamo Dresden dégringole après la faillite de Kiel vers la descente

Pour Dynamo Dresden, les lumières de la 2e Bundesliga s’éteignent progressivement. Le bas du tableau a également perdu jeudi à Holstein Kiel 0: 2 (0: 1) et a désormais peu de chances de rester dans la ligue. Arminia Bielefeld, d’autre part, a également fixé le championnat de deuxième division après sa promotion en Bundesliga.

Bielefeld est resté invaincu contre Darmstadt pour la 14e fois consécutive, la dernière défaite a été remportée par Arminia peu avant Noël au FC St. Pauli (0: 3). Manuel Prietl (52 ans) a assuré la victoire, la Westphalie orientale a remporté le titre pour la deuxième fois depuis 1999 depuis l’introduction de la sous-structure à voie unique.

« C’est incroyable ce que nous avons accompli cette année, je suis dépassé », a déclaré Prietl à Ciel. La victoire après les célébrations de la promotion montre « quel genre de mentalité nous avons et quelle équipe spéciale nous sommes. Nous attendons maintenant avec impatience chaque match de Bundesliga. Nous voulons y rester et nous devons continuer à travailler dur pour cela. »

La relégation au rang de relégation 16 et Karlsruhe SC, cependant, est de cinq points pour Dynamo avec deux matchs à jouer. De plus, le KSC a une bien meilleure différence de buts. Même deux victoires des matchs restants au SV Sandhausen et contre le VfL Osnabrück ne pourraient donc pas suffire à Dresde.

A Kiel, Emmanuel Iyoha (45. + 1) a presque donné l’avantage aux hôtes avec le coup de sifflet. Peu de temps avant, Jannik Müller de Dresde avait vu le jaune-rouge en raison de fautes répétées (39e) et affaibli encore l’équipe déjà battue de l’entraîneur Markus Kauczinski. Lion Lauberbach (80e) a pris la décision lors de la phase finale.

Dynamo a commencé la lutte contre la relégation après la pause de Corona dans des conditions extrêmement difficiles: en raison de cas positifs et d’une quarantaine d’équipe avant le redémarrage, Dresde à Kiel a déjà joué le septième match en 19 jours. En une seule victoire, l’équipe a perdu cinq fois. La frustration a été particulièrement marquée avec le professionnel de la dynamo Chris Löwe. « Nous nous déchirons les culs tous les trois jours et nous les lavons », a-t-il réprimandé Ciel sur le calendrier qui a été particulièrement serré pour Dresde depuis le redémarrage.

Dresde s’est également présenté au niveau des yeux jeudi, mais le licenciement a changé la donne: Müller a reçu les deux avertissements en seulement cinq minutes. L’entraîneur Kauczinski a également vu du jaune après s’être plaint.

