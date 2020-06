2. Bundesliga – Chris Löwe du Dynamo Dresden avec de vives critiques du LDF: « Ils s’en foutent! »

La descente du Dynamo Dresden ne peut guère être empêchée. Après la faillite de Kiel, le professionnel de la dynamo Chris Löwe a fondu en larmes.

Des larmes, de la colère et à peine une chance de rester dans la ligue: Pour le Dynamo Dresde, les lumières de la 2e Bundesliga vont bientôt s’éteindre, l’équipe semble au bout de ses forces. Le bas du tableau a également perdu contre Holstein Kiel avec 0: 2 (0: 1). Le classement de relégation 16 et le Karlsruher SC ont cinq points de retard sur deux matchs restants, et le KSC a également une bien meilleure différence de buts.

Après le match, la frustration s’est intensifiée en sept jours en 19 jours avec le pro de la dynamo Chris Löwe. « Nous nous déchirons les culs tous les trois jours et nous les lavons », a-t-il réprimandé Ciel sur le calendrier qui est particulièrement serré pour Dresde après le redémarrage. « Une question qui n’a jamais été posée dans toute cette affaire: la même chose serait-elle arrivée au Bayern Munich ou au Borussia Dortmund ou seulement à nous? », A ajouté Löwe.

Le lion du Dynamo à propos des gens de Seifert et du LDF: « Assis dans leurs chaises de bureau à 5000 euros »

En regardant le LDF et le directeur général Christian Seifert, il a ajouté avec larmes: « Croyez-vous honnêtement que l’un de ceux du LDF réfléchit une seconde à ce qui se passe dans nos têtes? Peu importe pour eux. Peu nous importe à la fin ceux qui paient le prix de toute cette merde. Ces gens sont assis dans leurs chaises de bureau de 5000 euros et décident au-dessus de nos têtes. «

Le Dynamo a commencé la lutte contre la relégation après la pause de Corona dans des conditions extrêmement difficiles: en raison de cas positifs et d’une quarantaine d’équipe avant le redémarrage, Dresde doit jouer ses matchs dans une succession particulièrement courte. En sept matchs, l’équipe a perdu cinq fois en une seule victoire.

L’entraîneur de Dresde Kauczinski défend le lion: « joué à travers et pâtes »

L’entraîneur Markus Kauczinski a ensuite fait campagne pour la compréhension de Leo. « Nous jouons à travers et les pâtes. Que les émotions passent avec les garçons n’est pas inhabituel », a expliqué le joueur de 50 ans. Même quand il a regardé le plateau de jeu, il « n’avait aucune idée de comment le faire. Vous pouvez voir que nous ne pouvons plus le faire ».

Même deux victoires des matchs restants au SV Sandhausen et contre le VfL Osnabrück pourraient maintenant être trop peu pour Dresde. A Kiel, Emmanuel Iyoha (45. + 1) a presque donné l’avantage aux hôtes avec le coup de sifflet. Peu de temps auparavant, Jannik Müller de Dresde avait vu du jaune-rouge en raison de fautes répétées (39e) et avait encore affaibli l’équipe déjà battue. Lion Lauberbach (80e) a pris la décision lors de la phase finale.

2. Table de Bundesliga: peu d’espoir pour le Dynamo Dresden