2. Bundesliga aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

Le Karlsruher SC sera en visite au FC St. Pauli dimanche pour la 7e journée de la 2e Bundesliga. Vous pouvez découvrir où vous pouvez suivre le match en direct à la télévision, en streaming et en téléscripteur ici à SPOX.

Voulez-vous voir les moments forts de la 2e Bundesliga peu après la fin du match? Alors sécurisez votre mois d’essai gratuit sur DAZN maintenant!

FC St. Pauli – Karlsruher SC: Où et quand sera-t-il joué?

Le lieu de la réunion d’aujourd’hui est le stade Millerntor dans le quartier St. Pauli de Hambourg. Il y a généralement de la place pour près de 30000 personnes, mais aucun spectateur n’est autorisé en raison des restrictions Corona. Le coup d’envoi aura lieu à 13h30.

St.Pauli contre Karlsruhe en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

L’émetteur de télévision payante Sky Sport détient les droits exclusifs de diffusion en direct de tous les matchs de la chambre basse allemande et diffusera en conséquence également le match entre FC St. Pauli et Karlsruher SC dans son intégralité. Ils commencent également environ une demi-heure avant le coup d’envoi Sky Sport Bundesliga 3 HD les rapports préliminaires. Puis le commentateur Klaus Veltmann entre également en contact. Il y a une conférence avec tous les autres matchs du dimanche sur Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD. Vous avez également la possibilité de regarder ce qui se passe SkyGo pour suivre en déplacement.

Avec le service de streaming DAZN vous pouvez voir les moments forts du jeu à peine 40 minutes après la fin du match. Vous y trouverez également un large éventail de contenus sportifs en direct, y compris des matchs de Ligue des champions, Ligue Europa, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 ou MLS.

Après un mois d’essai gratuit, vous payez DAZN seulement 11,99 euros par mois ou 119,99 euros par an.

FC St. Pauli vs. Karlsruher SC: téléscripteur en direct SPOX

Alternativement, vous pouvez également aller à SPOX passer. Dans nos téléscripteurs en direct, vous ne manquerez aucun moment fort des stades.

St.Pauli – Karlsruher SC: alignements attendus

FC St. Pauli: Himmelmann – Ohlsson, Knoll, Buballa – Zander, Becker, Benatelli, Dittgen – Zalazar – Kyereh, Makienok

Manquant: Brodersen (non pris en compte), Buchtmann (formation avancée), Burgstaller (lésion vasculaire dans l’abdomen), Coordonnées (non pris en compte), Kuyucu (non pris en compte), Miyaichi (problèmes d’adducteurs), Senger (non pris en compte), Viet (non pris en compte) Wieckhoff (blessure au pied)

Karlsruher SC: Gersbeck – Thiede, Bormuth, Gordon, Heise – Fröde, Gondorf – Goller, Choi, Kother – P. Hofmann

Manquant: Hanek (entraînement après déchirure du ligament croisé), Kobald (suspension jaune-rouge)

FC St.Pauli contre KSC: Les derniers duels

Date concurrence Accueil client Résultat 30.05.2020 2. Bundesliga Karlsruher SC FC St. Pauli 1: 1 02.11.2019 2. Bundesliga FC St. Pauli Karlsruher SC 2: 2 27.02.2017 2. Bundesliga FC St. Pauli Karlsruher SC 5: 0 18.09.2016 2. Bundesliga Karlsruher SC FC St. Pauli 1: 1 18.12.2015 2. Bundesliga FC St. Pauli Karlsruher SC 1: 2

2. Bundesliga: le tableau actuel