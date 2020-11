1917: Faits en coulisses sur le film de la Première Guerre mondiale

Il y a des films de guerre et puis il y a 1917, L’épopée oscarisée de Sam Mendes sur deux jeunes soldats britanniques envoyés dans le No Man’s Land pour délivrer un message qui pourrait potentiellement sauver des milliers de vies, ou leur coûter cher en cas d’échec. Et aussi intense qu’une expérience cinématographique que le film ait fini par être, certains des faits en coulisse sur la façon dont tout s’est assemblé sont tout aussi fous, sinon plus, que ce que nous avons vu dans le montage final.

De la décision de présenter le film comme un one-shot continu qui ne rompt de l’action que pour une raison spécifique à la façon dont l’équipe de production a dû obtenir une licence pour éventuellement exhumer des corps pendant le tournage à l’histoire significative derrière le récit, il y a un beaucoup à déballer concernant 1917, alors ne perdons plus de temps et commençons cette chose.