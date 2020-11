in

Vous pensez peut-être que No Nut November, c’est les gens qui éliminent les noix de leur régime alimentaire. Cependant, c’est un événement annuel qui encourage les hommes à passer trente jours sans éjaculer. Peut-être inspiré par Movember, beaucoup pensent qu’en terminant No Nut November, c’est une démonstration de volonté et de force.

Novembre apporte de nombreux défis amusants à relever comme Movember, où les hommes refusent de se raser tout au long du mois de novembre.

Que vous participiez ou non à No Nut November, vous trouverez des royaumes de mèmes hilarants sur Twitter, où les gens utilisent #NoNutNovember pour partager leurs pensées.

19 No Nut November Memes qui vous feront rire!

De nombreuses personnes se sont connectées directement sur Twitter pour suivre les mèmes No Nut November qui sont devenus viraux. Voici 19 des réactions les plus hilarantes sur Twitter – essayez de ne pas rire!

1. Gardez les yeux sur les rois, n’échouez pas si tôt!

2. Un poème ressemblant à un sonnet de Shakespeare

3. Homme à terre!

4. Quand vous pensez qu’une glace a l’air thicc, c’est seulement en descente d’ici

8. Même les choses dans la boutique semblent relatables

9. Il a donné à certaines personnes des super pouvoirs pas comme les autres

Jour 12 de #NoNutNovember Je peux faire du vin avec de l’eau maintenant. Je dors la tête en bas comme une chauve-souris et je peux voir des démons. J’ai rencontré la faucheuse aujourd’hui et je lui ai dit quand il allait mourir. Je peux marcher sur l’eau et faire fondre la glace en la mettant au congélateur – Thxmemixth (@thxmemixth) 12 novembre 2018

10. Seuls les abonnements de fans peuvent être annulés

11. Les garçons jouent dur ce mois-ci

12. La colère que suscite ce défi est * astronomique *

13. Abandonnez les gars, c’était tellement l’année dernière!

Attendez que les gens parlent encore de No Nut November? Abandonnez ce mème mort, c’est tellement il y a 4 ans pic.twitter.com/3z0cJEmsTy – Tytoki | 6 jours avant le jour du destin (@LegendofTytoki) 1 novembre 2020

14. Nous sommes juste ici pour les mèmes tbh

15. Ne vous méprenez pas, il y a un autre novembre No Nut pour les innocents

16. Décembre est si proche, mais pourtant si loin

17. Ce défi a enseigné aux gens une leçon spirituelle

18. Les Simpson suivent même No Nut November

19. Levez la main si vous avez participé…

🌸: Mon ami: No nut Novembre n’est pas réel, c’est juste un mème, personne ne le fait réellement Tous ceux qui ont participé à No Nut November: pic.twitter.com/14ivmL7mcR – ! (@_SpringBeauty_) 1 novembre 2020

