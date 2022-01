A 19 ans, elle devient la plus jeune femme à faire le tour du monde en solitaire

Zara Rutherford, 19 ans, a établi une série de records après avoir effectué un tour du monde de 52 000 km.

Une belge pas comme les autres

En atterrissant jeudi à l’aéroport de Kortrijk-Wevelgem, dans l’ouest de la Belgique, elle est devenue la plus jeune femme et la première Belge à faire le tour du monde en solitaire, ainsi que la première personne à le faire dans un avion ultraléger. Il lui a fallu 155 jours.

La précédente plus jeune femme à avoir accompli ce célèbre exploit aérien était l’Américaine Shaesta Waiz, qui a également fondé une association à but non lucratif appelée Dreams Soar, que Zara Rutherford a soutenue pendant son long voyage. Par un drôle de coup du sort, les deux globe-trotters se sont retrouvés lors d’une escale.

Zara Rutherford a traversé 41 pays pour inciter davantage de femmes et de jeunes filles à se lancer dans d’autres domaines des sciences, des technologies et des technologies de l’information et de la communication (STIM), mais évidemment et en particulier dans l’aviation. Remarquant que seulement 5,1 % des pilotes sont des femmes, elle a décrit cette profession à CNN l’année dernière comme “une carrière où vous êtes essentiellement payée pour voyager autour du monde”.

Elle soutient également l’association Girls Who Code.

Un début de carrière prometteur

La navigation n’a pas été sans heurts pour l’avion ultraléger qui vole à 160 km/h. Les conditions météorologiques extrêmes et les problèmes de visa ont eu raison de l’avion et de son pilote. Initialement prévu pour trois mois et 52 pays, l’itinéraire a dû être modifié en raison d’atterrissages imprévus, notamment pour éviter les feux de forêt en Californie, et d’un refus d’autorisation de passage au-dessus de la Chine.

“Je dirais que la partie la plus difficile a été sans aucun doute le survol de la Sibérie – il faisait extrêmement froid. Il faisait moins 35 degrés Celsius au sol”, a déclaré Rutherford lors d’une conférence de presse jeudi.

“Si le moteur venait à caler, je serais à des heures des secours et je ne sais pas combien de temps j’aurais pu survivre”.

Rutherford pilotait le Shark Aero en fibre de carbone et époxy, l’un des avions ultralégers les plus rapides au monde, construit par des spécialistes et modifié pour les rigueurs de la circumnavigation.