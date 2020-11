1860 Munich contre le Hallescher FC aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

1860 Munich veut reprendre le chemin du succès après la défaite contre Duisbourg la semaine dernière. Vous pouvez suivre le duel contre le Halleschen FC ici à SPOX dans le téléscripteur en direct.

Cet article sera mis à jour en permanence.

3e championnat: Munich 1860 contre le Hallescher FC aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Avant de commencer

Köllner prédit un match serré: « Ce ne sera certainement pas facile. Halle est un adversaire difficile qui joue au football de manière compacte. Ils auront un plan, se prépareront bien pour nous et joueront de solides duels. Halle exigera tout de nous. »

Avant de commencer

Après deux faillites de maisons consécutives, les Lions veulent le redressement aujourd’hui. « Nous avons besoin d’une stabilité et d’un équilibre différents pour passer les 90 minutes. Dans le passé, le public nous a menés à travers des phases difficiles », a expliqué l’entraîneur de Löwen, Michael Köllner.

Avant de commencer

Bonjour et bienvenue sur le téléscripteur en direct. Le jeu commence aujourd’hui à 14 h.

3e championnat: Munich 1860 contre le Hallescher FC en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Vous pouvez jouer au jeu en BR aussi bien que Magenta Sport voir. Les deux chaînes proposent un flux en direct.

3. Ligue: Le tableau avant 1860 contre Halle

Les lions de Munich occupent actuellement la quatrième place du classement. L’adversaire de Halle, quant à lui, est à la 14e place et souhaite revenir dans la moitié supérieure du tableau le plus tôt possible.