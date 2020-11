17 concepts de films impressionnants qui ont été totalement bâclés

Warner Bros.

Il n’y a pas beaucoup plus triste à Hollywood qu’un potentiel raté, quand un film se vend au public avec un sacré crochet, seulement pour que le produit final soit bien en deçà de toute cette promesse.

C’est une discussion courante parmi les cinéphiles en ligne – selon ce récent fil de discussion Reddit – parce que, avouons-le, combien de films hollywoodiens à gros budget peuvent vraiment survivre au processus de l’usine de saucisses en studio avec leur intégrité d’origine intacte?

Soit en raison de chefs de studio trop prudents et satisfaits des ciseaux qui pensent connaître le mieux, d’un scénario mal cuit nécessitant quelques brouillons de plus ou d’un casting et d’une équipe qui ont mordu plus qu’ils ne pouvaient mâcher, ces 17 superbes lancements de films n’ont rien laissé d’autre que de l’anxiété déception à la fin de la journée.

Chacun avait le potentiel d’être à tout le moins un blockbuster classique culte, et certains auraient absolument pu être des chefs-d’œuvre du genre à part entière. Malheureusement, ils sont toujours destinés à servir de monuments à de fausses promesses, et à quel point il est difficile de faire un bon film même avec l’idée la plus attrayante …

17. Terminator Salvation

Warner Bros.

Le pitch: Vous vous souvenez des futures séquences de guerre des deux premiers films Terminator? Qu’en est-il d’un film axé sur les personnages et centré sur cela?

Qu’est-il arrivé?: Sur le papier, Terminator Salvation avait tout ce dont il avait besoin pour réussir, à savoir une grande distribution et une prémisse distincte des trois films précédents, mais comme toujours, cela se résumait au scénario.

Salvation se vantait de visuels convenablement crasseux et délavés et vantait de nouveaux designs intrigants de Terminator, mais avec un ton austère et sans humour complètement en contradiction avec le reste de la série, il a fini par un film terriblement ennuyeux.

Cela n’a pas aidé que le marketing ait donné la grande tournure – que Marcus Wright de Sam Worthington était un hybride humain-Terminator – la performance de Christian Bale en tant que John Connor était une déception totale, Arnold Schwarzenegger a été remplacé par un terrible rendu CGI, et la fin était ridiculement absurde, même pour cette franchise.

Oh, et il a été classé PG-13, qui pour une série axée sur les machines massacrant brutalement l’humanité ne vole tout simplement pas.