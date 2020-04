150 000 $ distribués à 135 propriétaires de magasins de bandes dessinées jusqu’à présent par BINC, tandis que 722 ont été appliqués jusqu’à présent

Crédit: Book Industry Charitable Foundation



Une aide financière de plus de 150 950 $ a été octroyée à 135 propriétaires de librairies de bandes dessinées américaines jusqu’à présent dans le cadre des efforts caritatifs de la Book Industry Charitable Foundation (BINC) en réponse à la pandémie de COVID-19. Le BINC rapporte que 722 librairies de bandes dessinées ont jusqu’à présent demandé de l’aide, les demandes étant traitées quotidiennement.

BINC est un 501 (c) (3) à but non lucratif dédié à aider les libraires dans le besoin – y compris les libraires de bandes dessinées. Dans le passé, BINC a offert une aide financière aux librairies de bandes dessinées touchées par des catastrophes naturelles et d’autres crises financières imprévues.

BINC a reçu plusieurs dons notables à cette cause au cours des deux derniers mois, dont 250 000 $ de DC; 433 166 $ dans le cadre de l’enchère # Creators4Comics; 10 000 $ de la Certified Guaranty Company (CGC); fonds non spécifiés d’Oni / Lion Forge; et plus de 150 000 $ (et plus) dans le cadre des ventes aux enchères de 60 esquisses / 60 jours de DC Publisher / CCO Jim Lee.

Des efforts supplémentaires pour les propriétaires de librairies de bandes dessinées au Canada, au Royaume-Uni et en Australie se sont également développés indépendamment.