15 personnages de Harry Potter qui méritent leur propre film

Le monde des sorciers abrite tant de personnages spéciaux merveilleux, qui ont tous contribué à rendre les livres et les films aussi ridiculement populaires qu’ils le sont. La magie, l’école et la bataille ultime entre le bien et le mal ne seraient rien sans ces personnages.

Cependant, trop d’entre eux se sont retrouvés sous-utilisés dans les huit films Harry Potter. Bien sûr, la majorité de l’accent allait toujours être sur Harry, il est l’élu, et son nom est dans le titre après tout, mais il n’aurait certainement pas pu porter la franchise sans un peu d’aide de ses amis.

Certains personnages ont des histoires incroyables qui n’ont tout simplement pas encore été racontées. Ils peuvent s’être produits avant ou après les événements de la série, ou les films n’ont tout simplement pas eu le temps d’explorer de telles histoires, mais ils en auront absolument besoin à l’avenir.

La franchise Fantastic Beasts permet aux histoires de Newt, Dumbledore et Grindelwald d’être racontées, mais il n’y a aucune raison que le monde sorcier s’arrête ici. Il existe une pléthore de suites potentielles, de préquelles et même de films « et si » qui pourraient et devraient être racontés à l’avenir.