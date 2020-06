15 meilleurs jeux vidéo de 2020 (jusqu’à présent)

Naughty Dog / Square Enix, Valve, Microsoft, Nintendo

Il va sans dire que 2020 a été une année pour les livres d’histoire, et comme les machinations extérieures ont forcé plus de personnes que jamais à l’intérieur, cela n’a conduit qu’à des nombres record de se perdre dans les jeux vidéo.

Heureusement, c’est une réalité à laquelle l’industrie est plus que préparée. Alors que nous terminons actuellement une génération de sept ans, de nombreuses sociétés proposent leurs plus grands et meilleurs titres à ce jour.

Dans le cas de The Last of Us Part II de Naughty Dog. par exemple, c’est un projet qui a presque pris toute la génération à monter, mais les résultats sur le plan technique sont absolument stupéfiants.

En appliquant cela à tous les niveaux, nous parlons de personnes incroyablement qualifiées qui affinent leur métier au fil des années. Les entreprises ponctuelles risquées deviennent des implémentations standard. Les techniques expérimentales d’éclairage ou de rendu deviennent une seconde nature.

En apparence, la fin de toute génération voit toujours un « feu d’artifice » de talents éprouvés, et les offres de 2020 sont facilement parmi les meilleurs jeux de tous les temps.

–

Mentions honorables

Snowrunner

Chien enragé

Échouement de la mort avec d’énormes camions. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Les origines de Snowrunner sont antérieures à la sortie de Hideo Kojima, mais les deux titres partagent cette sensibilité addictive de l’environnement lui-même étant votre ennemi. Utiliser des treuils pour vous libérer, jouer avec la physique pour éviter de basculer, construire des ponts pour gagner du temps et faire cette livraison après une demi-heure de combat contre les éléments?

Snowrunner apparaît comme une niche de l’extérieur, mais sa popularité galopante prouve le contraire.

John Wick Hex

Bithell

Au tour par tour, John Wick est finalement arrivé à Switch, avec des scénarios de combat où chaque balle, coup de poing et retrait doit être pensé. Vous planifiez littéralement votre chemin à travers les pièces de la même manière que le personnage de Keanu Reeves le ferait dans les films, et cela se résume à la décision en une fraction de seconde de chaque action.

Malheureusement déçu par une animation incroyablement basique, John Wick Hex voit tout sauf Reeves reprendre leurs rôles dans les films, et est un moyen fantastique de s’attaquer à une action IP.

Streets Of Rage 4

DotEmu

Le même score de pulsation et un nouveau système de jonglage ont permis à cette série légendaire de revenir avec style.

Sinon pour A.I. et terrible point de contrôle, ce serait beaucoup plus élevé.

Golf sur Mars

Captain Games

Cela peut sembler incroyablement basique, mais la suite de la chérie critique de 2014, Desert Golfing, prend sa nature addictive générée par la procédure dans l’espace.

Des tirs tournants, des coups d’eau et des épices de gravité inférieure, mais le crochet principal est un modèle physique perfectionné qui arme le « … juste une plus de mentalité « tirée » dans quelque chose que vous ne réprimerez jamais

Resident Evil 3

Capcom

Swing and miss pour quelque chose qui n’échappe jamais se sentir comme un DLC glorifié.

Heureusement, ce que RE3 manque de contenu ou un Nemesis étoffé, il compense avec un jeu de tir volumineux et un bon rythme. Vous affronterez Nemesis sous diverses formes, rechercherez des armes optionnelles et complèterez des puzzles dans un ensemble suffisamment soigné – il aurait dû y en avoir tellement plus.