15 meilleurs jeux multijoueurs Android!

AdventureQuest 3D

Les jeux Android s’améliorent régulièrement. Avant, nous avions des jeux de puzzle simples et nous pouvions inviter nos contacts Facebook à devenir nos amis dans les jeux. Les jeux multijoueurs signifiaient uniquement des classements. Il y a maintenant une tonne de jeux qui prennent en charge le jeu multijoueur réel, y compris la coopération en temps réel ou le PvP. En fait, la plupart des jeux de nos jours contiennent une sorte d’élément multijoueur. Si vous cherchez quelque chose à jouer avec vos amis, voici les meilleurs jeux multijoueurs Android! Nous aimerions également donner une mention honorable à Dead by Daylight, un jeu multijoueur en ligne un contre quatre avec des mécanismes de jeu uniques.

Prix: Libre de jouer

AdventureQuest 3D est l’un des nouveaux jeux multijoueurs sur mobile. C’est un MMORPG. Il présente la plupart des éléments auxquels vous vous attendez. Il y a des tonnes de quêtes à faire, différentes classes, des boss de raid, des donjons et il y a même de l’artisanat. Ce qui distingue celui-ci, c’est qu’il dispose d’un support multiplateforme complet. Vous pouvez y jouer sur mobile ou sur PC si vous préférez. Il existe des chats, des raids et même du PvP que vous pouvez jouer avec d’autres personnes. Il y a eu quelques hoquets depuis sa sortie. Cependant, c’est une option solide dans l’ensemble.

Prix: Libre de jouer

Asphalt 9: Legends est le dernier jeu de la célèbre franchise de course d’arcade de Gameloft. Cela ressemble beaucoup à des itérations plus anciennes. Vous débloquez diverses voitures, faites la course contre l’IA ou des joueurs humains et participez à différents types d’événements. Le multijoueur en ligne est supérieur à la moyenne. Les matchs sont généralement rapides et vous pouvez courir avec n’importe lequel de vos véhicules. Le contenu non PvP est vaste. Vous pouvez passer beaucoup de temps à jouer à ce jeu avant d’arriver à la fin. De plus, les graphismes sont en fait assez bons et la mécanique est simple. Certains se plaignent que la mécanique est un peu trop simple, mais c’est un jeu d’arcade. Asphalt 8: Airborne et Asphalt Xtreme sont également d’excellents choix de courses d’arcade de Gameloft.

Call of Duty: Mobile

Prix: Libre de jouer

Call of Duty: Mobile est l’un des nouveaux jeux multijoueurs de la liste. C’est aussi étonnamment bon. C’est un jeu FPS en ligne avec une variété de modes multijoueurs. Cela comprend les matchs à mort classiques de Call of Duty ainsi qu’un mode bataille royale de 100 personnes similaire à PUBG et Fortnite. Le jeu propose également des éléments de gacha doux lorsque vous collectez des personnages célèbres de la série de jeux et les personnalisez avec diverses skins d’armes et d’équipement. Il y a quelques bugs ici et là, mais ceux-ci devraient être corrigés avec le temps.

Crossy Road

Prix: Libre de jouer

Crossy Road est un jeu de plateforme d’arcade. Votre objectif est de traverser diverses routes et ruisseaux sans mourir. Votre objectif est de le faire le plus longtemps possible. Il propose une variété de personnages jouables et un mode multijoueur local. Vous et vos amis pouvez vous connecter à un réseau WiFi, puis jouer ensemble dans un jeu créé. Il prend en charge deux à quatre joueurs. Ce n’est pas le multijoueur le plus robuste de tous les temps. Cependant, il est adapté aux familles et constitue une façon amusante de tuer du temps. C’est certainement l’un des meilleurs jeux multijoueurs locaux.

Prix: Libre de jouer

Legends of Runeterra est l’un des nouveaux jeux multijoueurs Android. C’est un jeu de style PvP avec des éléments de duel, de collecte de cartes et de combat automatique. Les joueurs débloquent des cartes, construisent des decks, attribuent des champions et s’affrontent. Il y a 24 champions et un tas de cartes. De plus, le jeu stimulant mais amusant vous donne amplement l’occasion de déjouer vos adversaires. C’est F2P (free to play) convivial, vous n’avez donc pas à dépenser d’argent pour passer un bon moment. Ce jeu a remplacé Hearthstone sur cette liste, mais Hearthstone est toujours un excellent choix dans ce genre également.

Minecraft

Prix: 6,99 $ avec achats intégrés

Minecraft est l’un des jeux multijoueurs les plus populaires de tous les temps sur toutes les plateformes. Vous êtes plongé dans un monde généré aléatoirement et vous pouvez alors faire à peu près tout ce que vous voulez. Le jeu comprend un jeu croisé avec Xbox One et PC. Cela signifie que vous pouvez jouer avec vos amis presque partout. Le jeu comprend trois modes: survie, royaumes et créatif. Le mode créatif ne vous laisse pas mourir pour aucune raison. Le mode Survie engendre des méchants, un système alimentaire et vous pouvez mourir. Ceux qui recherchent la qualité au niveau de la console dans un jeu mobile ne peuvent pas faire mieux que cela. Il s’agit également d’un jeu PC et console. Le jeu coûte 6,99 $ à l’avance. Les achats intégrés concernent les skins de personnages.

Old School RuneScape

Prix: Gratuit / 10,99 $ par mois / 99,99 $ par an

Old School RuneScape est, évidemment, l’un des jeux multijoueurs les plus anciens de la liste. Celui-ci est un MMORPG et une rareté dans l’espace Android. Il utilise un service d’abonnement plutôt que des éléments freemium pour générer des revenus et ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Le jeu en lui-même est assez bon. Vous traversez un monde immense, effectuez de nombreuses quêtes, trouvez du butin, échangez avec d’autres joueurs et affrontez des tonnes de méchants. Il a une grande communauté et des développeurs étonnamment réactifs. Il existe une version gratuite du jeu qui est un peu réduite par rapport à sa version premium. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper de toute façon, cependant. Le jeu est énorme.

Pokemon Go

Prix: Libre de jouer

Pokemon Go est l’un des jeux mobiles multijoueurs les plus populaires. Les joueurs parcourent le monde réel à la recherche de Pokémon, de batailles de gym et de Poke Stops pour faire le plein d’objets. Le jeu est techniquement solo. Cependant, les batailles de gym, les batailles d’entraîneurs et le simple fait de les jouer sont totalement réalisables avec des groupes de personnes. En fait, de nombreuses personnes qui jouent au jeu le font uniquement pour les éléments sociaux. La base de joueurs n’est plus aussi grande qu’elle l’était auparavant, mais de nombreux endroits ont des groupes Facebook officiels pour que les joueurs se retrouvent.

PUBG Mobile et Fortnite

Prix: Libre de jouer

Il n’a pas fallu longtemps à PUBG Mobile pour grimper dans le tableau des notes des jeux multijoueurs sur mobile. C’est populaire, amusant et cela fonctionne plutôt bien sur la plupart des appareils modernes. Vous tombez sur une île avec 99 autres joueurs. La dernière personne debout gagne. Vous trouvez toutes sortes d’armes et d’équipements sur l’île. Les bordures restreignent également lentement la taille de la zone de jeu. Ainsi, si vous vous retrouvez loin dans les boonies, le jeu lui-même finira par vous tuer. Fortnite a été lancé sur le Play Store au début de 2020 et il joue de manière très similaire, mais avec un mécanisme de construction également. Vous pouvez jouer à l’un ou l’autre et avoir probablement une expérience multijoueur décente.

Riptide GP: Renegade

Prix: 2,99 $

Riptide GP: Renegade est probablement le meilleur jeu de course disponible. Le mode campagne est amusant et propose de nombreux événements. Il y a même une histoire, plusieurs coureurs de vagues à acheter et à mettre à niveau, et plus encore. L’option multijoueur en ligne est au-dessus de la moyenne. Jusqu’à huit joueurs au total peuvent s’affronter dans des matchs en face à face. Il prend également en charge le mode multijoueur en écran partagé, les contrôleurs matériels, etc. Il existe même un mode défi dans lequel vous pouvez rivaliser avec les meilleurs moments de vos amis. Il n’a pas d’achats intégrés à l’application et nous avons beaucoup aimé cela.

Jeux Supercell

Prix: Libre de jouer

Supercell a développé certains des jeux multijoueurs les plus populaires de mémoire récente. Leurs plus grands succès incluent Clash Royale, Clash of Clans et Boom Beach. Clash of Clans et Boom Beach sont des jeux de stratégie. Les joueurs construisent des bases et des armées et se battent pour des ressources. Clash Royale est un jeu de duel de cartes similaire à Hearthstone. Chaque jeu a des tonnes de joueurs actifs. Cela signifie qu’il n’est pas difficile de trouver des gens avec qui jouer. Leur dernier jeu est Brawl Stars, un mélange entre un jeu MOBA et Battle Royale. Ils ne sont pas parfaits, cependant, et ils changent assez fréquemment l’équilibre du jeu. Tant que cela ne vous dérange pas, ces jeux offrent des expériences décentes.

Tactiques de combat d’équipe

Prix: Libre de jouer

Teamfight Tactics est un jeu PvP en ligne de bataille automatique. Le jeu est assez simple à jouer. Vous rassemblez un groupe de champions et les déployez sur le champ de bataille de la manière la plus stratégique possible pour déjouer vos adversaires. Le jeu propose un tas de champions, des liens avec League of Legends et un jeu multiplateforme. Le jeu a une courbe d’apprentissage abrupte un peu abrupte et la méta changeante frustre certains des joueurs les plus expérimentés. Cependant, c’est un petit combattant automatique amusant et c’est un jeu rapide pour ceux qui veulent jouer contre d’autres personnes, mais pas pendant des heures à la fois.

Non qualifié

Prix: Libre de jouer

Unkilled est un jeu de tir à la première personne où vous traquez les zombies. C’est un jeu basé sur des missions avec plus de 150 missions actuellement disponibles (et en croissance). Vous aurez également des armes à collecter et à améliorer, divers boss à éliminer, et plus encore. Le mode multijoueur en ligne est un ajout plus récent, mais toujours assez bon. Vous pouvez combattre des gens dans le matchmaking traditionnel PvP. De plus, vous pouvez construire une armée de zombies et attaquer les bases d’autres joueurs. C’est un peu comme Kill Shot Virus et Clash of Clans mélangés. La mécanique et les graphiques sont également bien au-dessus de la moyenne.

Vanité

Prix: Libre de jouer

Vainglory est sans doute le meilleur MOBA sur mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas les MOBA, votre objectif est de joindre vos forces avec deux autres joueurs et d’essayer de prendre la base de l’autre équipe. Vous aurez tout un champ de bataille avec lequel jouer, des bonus à obtenir, et cela nécessite pas mal de stratégie pour réussir. Les MOBA sont assez courants et populaires dans le ring d’eSports et Vainglory n’est pas différent. Il y a plus de 30 personnages à débloquer, une variété de modes de jeu à jouer et des tonnes d’éléments sociaux. Ou vous pouvez simplement jouer avec des bots si vous le souhaitez. C’est ta décision.

Jeux avec des amis de Zynga

Prix: Libre de jouer

Zynga a développé plusieurs très bons jeux multijoueurs. Ils incluent Words With Friends, Draw Something, Chess With Friends, Gems With Friends, Crosswords With Friends, et leur dernier jeu, Words With Friends 2. Chaque jeu vous permet de vous associer avec un ami ou un inconnu en ligne dans un jeu compétitif. Ce ne sont pas des jeux très complexes. Cependant, ils sont adaptés aux familles, faciles d’accès et simples à jouer. Tous les jeux vous permettent de vous connecter à Facebook pour trouver plus facilement des amis. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont adaptés aux enfants, faciles et amusants à jouer avec des amis ou des parents.

