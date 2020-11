15 meilleurs jeux du monde ouvert avec de superbes graphismes pour Android et iOS

Nous y sommes de retour et cette fois, nous vous proposons non pas 10, mais les 15 meilleurs jeux du monde ouvert! Les jeux en monde ouvert sont axés sur la liberté de mouvement et vous donnent le choix de créer vos propres aventures dans un environnement donné.

Cependant, créer un monde numérique massif nécessite beaucoup de ressources, et comme nous recherchons les meilleurs jeux, il y en aura quelques-uns payants. Ce n’est pas une si mauvaise chose, car cela élimine également les publicités ennuyeuses et les autres pratiques que les développeurs utilisent pour gagner de l’argent avec vous. Mais assez parlé, nous avons beaucoup de jeux à jouer, alors allons-y!

Frostborn: Coop Survival

Prix: gratuit

Frostborn est un RPG cool qui mélange quelques genres populaires. D’une part, vous avez votre propre personnage que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble et vous entraîner dans l’une des trois classes disponibles. Après cela, il y a l’élément RPG habituel consistant à terminer des missions et à progresser. Mais il y a aussi un élément de survie. Vous devez rassembler des ressources et améliorer votre base pour vous défendre avec succès contre les ennemis. Pour ce faire, vous pouvez vous associer à d’autres vrais joueurs, où l’élément MMO du jeu entre en jeu. Les graphismes sont également assez bons, donc toute votre expérience se déroulera dans un environnement agréable à regarder. MadOut2 BigCityOnline

Qu’est-ce que vous obtenez lorsque vous combinez le sous-répertoire «un jour normal en russie», GTA et Need For Speed? Eh bien, MadOut2 BigCityOnline est la chose la plus proche que vous puissiez obtenir pour une réponse. Créez un monstre de course à partir de votre Lada préférée, conduisez en cherchant à combattre ou à faire la course avec d’autres gopniks [гопник] ou tout simplement tirer dessus, tout dépend de vous. Le jeu peut accueillir jusqu’à 100 joueurs sur une carte, alors gardez un œil sur les autres qui cherchent à faire de même avec vous. MadOut2 est extrêmement divertissant grâce à l’environnement dans lequel les développeurs ont choisi de le créer et vous aurez des heures de plaisir à y jouer. Hors de la route

Un autre jeu avec sur la conduite mais Off the Road l’amène à un tout autre niveau. Vous pouvez prendre le contrôle de tout, des bateaux aux trains en passant par les hélicoptères, y compris toutes sortes de véhicules à roues comme les camions et même les moissonneuses-batteuses! Chaque machine offre un ensemble différent de défis et le monde ouvert est votre terrain de jeu. Le jeu propose une mécanique réaliste de la boue et une simulation de la pression des pneus, les deux sont quelque chose que vous entendez rarement sur les jeux, en particulier les jeux mobiles. Si vous avez envie d’une aventure hors route, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce jeu. Deuxième galaxie Prix: gratuit

Avec le jeu mobile Eve: Online toujours en développement, Second Galaxy est votre meilleure option pour l’exploration spatiale. Des milliers de systèmes stellaires à portée de main, des vaisseaux spatiaux de minuscules à énormes, des batailles comme vous n’en avez vu que dans les films Star Wars, Second Galaxy a tout pour plaire. Bien sûr, profiter de la beauté de l’espace n’est pas la même chose lorsque cela est fait via l’écran de votre téléphone, mais avoir un jeu aussi vaste que celui-ci dans vos paumes est toujours assez impressionnant. Si vous êtes un geek de science-fiction à court d’émissions de télévision à regarder, Second Galaxy est là pour combler ce vide. Voir aussi Samsung a produit le téléphone 5G le plus vendu dans le monde en septembre RPG d’action pirate de la tempête Prix: 7,99 $ sur iOS, Libre sur Android

De l’immensité de l’espace, nous retournons à l’immensité des océans de la Terre. Si les batailles avec des lasers et des roquettes sont trop chaotiques pour vous, vous trouverez probablement le rythme lent de la navigation plus agréable. Choisissez votre propre style de piratage: embauchez un équipage, personnalisez votre navire et parcourez les mers, complétez des missions et combattez des créatures mythiques. Les navires et l’eau sont incroyables et avec de tels jeux, il n’y a pas grand-chose d’autre qui compte en termes de graphismes. Dirigez le navire, visez les canons et pillez la prime, le tout en une journée de travail dans Tempest Pirate Action RPG! Impact Genshin Prix: gratuit

Genshin Impact est l’un des RPG japonais les plus récents et les plus populaires. Le monde est vaste et les graphismes rappellent le style de The Legend of Zelda: Breath of the wild, qui est un compliment. Les personnages sont variés et agréables à jouer, ce qui donne au jeu une tonne de valeur en termes de rejouabilité. Ce qui est encore mieux, c’est que vous pouvez jouer avec vos amis sur différentes plates-formes et explorer ensemble ce monde incroyable, en combattant des ennemis comme jamais auparavant. Si vous êtes fan de ces types de jeux, vous devez essayer Genshin Impact! Oceanhorn Prix: 7,99 $ sur iOS, Libre sur Android

Oceanhorn est un jeu plus ancien, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas assez bon pour figurer sur cette liste. Et ce qui est encore mieux, c’est qu’il est désormais gratuit sur Android. Sur iOS, vous devez toujours payer 8 $ pour cela, ou vous pouvez profiter de la suite, Oceanhorn 2 sur Apple Arcade. Le jeu a des graphismes joyeux et cartoony et offre un large éventail d’environnements à explorer et à rechercher du butin tout en tuant un ennemi ici et là. Il n’a peut-être pas les effets visuels les plus impressionnants, mais cela fera l’affaire lorsque vous aurez besoin de perdre du temps et que vous préférez ne pas jouer quelque chose de trop lourd sur les sens. Six armes à feux Prix: gratuit

Six-Guns se déroule dans un monde bien plus réaliste: celui du Far West. Le jeu y ajoute cependant une touche, poussant les armes à l’extrême en termes de conception et de capacités, le tout au nom du plaisir. Vous pouvez toujours explorer le monde à dos de votre fidèle cheval, mais vous pouvez être équipé de tout, d’une tronçonneuse à vapeur à un lance-flammes. Bien sûr, pour obtenir les plus cool, vous devrez faire des efforts, mais cela ne signifie pas que vous ne passerez pas un bon moment. Six-Guns n’est peut-être pas Red Dead Redemption, mais c’est aussi bon que vous obtenez sur mobile. Simulateur de chèvre Prix: gratuit

Voir aussi Le début de GMW avec la marque Haval en Inde pourrait être reporté! Goat Simulator a pris le monde d’assaut avec sa pure absurdité et nous n’aurions pas pu le passer. C’est un jeu qui ne prend rien au sérieux, embrasse les bugs et offre des heures de gameplay hilarant. Comme vous pouvez l’imaginer, le jeu est aussi loin d’une simulation réelle de la vie d’une chèvre que vous pouvez l’imaginer, bien que les chèvres aiment faire des coups de tête et vous en ferez beaucoup dans ce jeu. Si nous devons décrire Goat Simulator en un mot, c’est «chaos», et le meilleur type de celui-ci! Contes de loups Prix: gratuit

Vous ne voulez pas jouer comme une chèvre? Que diriez-vous d’un loup à la place? Contrairement à Goat Simulator, Wolf Tales prend le jeu de rôle très au sérieux. Vous devez défendre votre territoire, combattre d’autres loups dans des batailles JcJ et même élever des chiots loups pour rendre votre meute plus forte. Il existe différents types de loups que vous pouvez débloquer, avec leurs propres compétences et capacités. Ce jeu n’est pas une blague. Si vous aimez les loups ou les animaux sauvages en général, vous vous amuserez à jouer à Wolf Tales. Il y a plus de contenu que vous ne le pensiez dans un jeu comme celui-ci. Ce qui est toujours une bonne nouvelle, alors pourquoi ne pas essayer? Stardew Valley Prix: 4,99 $

Le monde de Stardew Valley n’est peut-être pas vaste, mais il fait plus que compenser les choses que vous pouvez y faire. Si vous n’avez pas entendu parler de Stardew Valley, vous pourriez être sceptique au début, mais si vous décidez de dépenser les 5 $ et de l’essayer, vous ne serez pas déçu. Le jeu est amusant à jouer, relaxant et satisfaisant. La musique et les effets sonores correspondent parfaitement au style de jeu, ce qui en fait une expérience très agréable. Vous y plongerez des heures sans même vous en rendre compte. Il est également disponible sur PC si vous souhaitez le jouer sur un écran plus grand et avec un clavier et une souris, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles.

Dawn of Isles Prix: gratuit Dawn of Isles est un MMORPG qui ressemble visuellement à The Legend of Zelda: Breath of the Wild en combinant magistralement des modèles en couleurs dans quelque chose qui est une joie à regarder. Comme le titre l’indique, le monde est composé de différentes îles que vos aventures vous mèneront et chacune a quelque chose d’unique à offrir. Au-delà des éléments de RPG standard, vous devez également faire de l’artisanat pour vous faciliter la vie dans le jeu. Si vous avez quelques amis ennuyés qui peuvent se joindre à vous, il est garanti d’être exponentiellement plus amusant, alors rassemblez votre fête et habillez-vous!

Ciel: enfants de lumière Prix: gratuit

Sky: Children of Light est essentiellement ce que vous obtiendrez si Alto’s Odyssey devenait un jeu d’aventure en 3D. Le style est similaire, avec des couleurs pastel et des endroits attrayants qui vous donnent l’impression d’être dans un rêve. Le monde de Sky regorge de merveilles et de secrets à découvrir. Son atmosphère décontractée vous donnera plus envie de méditer que de jouer. Les développeurs promettent de continuer à étendre le jeu avec de nouveaux domaines et événements, donc si vous décidez de vous lancer, il y aura beaucoup à faire maintenant et à l’avenir. Voir aussi Lora DiCarlo revient au CES avec de nouveaux jouets sexuels après l'interdiction de 2019 GTA: San Andreas Prix: 6,99 $

Vous ne pensiez pas que nous parlerions de jeux en monde ouvert sans mentionner GTA, n’est-ce pas? Bien sûr, les graphismes semblent datés même pour un jeu mobile, mais c’est toujours le San Andreas que nous aimons. Le scénario est long et engageant, mais si vous n’êtes pas du genre à suivre un chemin prédéterminé, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans les trois villes couvertes par la carte ou dans les zones secrètes nichées entre elles. Avons-nous besoin d’en dire plus? C’est un jeu GTA, vous savez quoi faire!