15 meilleurs émulateurs Android pour PC et Mac de 2020

Les trois utilisations principales de l’émulateur Android

Il existe de nombreuses raisons valables pour lesquelles quelqu’un voudrait exécuter des émulateurs Android sur son PC. Les développeurs d’applications peuvent essayer de tester leur application avant de l’envoyer. Les joueurs peuvent vouloir utiliser une souris et un clavier sur leurs jeux. Peut-être que vous voulez juste qu’il y en ait. Dans tous les cas, l’émulation Android sur PC est possible et beaucoup plus simple qu’elle ne l’était auparavant. Certains anciens favoris ont quitté l’espace ou sont devenus inutilisables (Andy, AmiduOS et Leapdroid), mais tout le reste devrait fonctionner correctement pour la plupart des gens. Voici les meilleurs émulateurs Android pour PC et Mac.

Les émulateurs ont trois utilisations principales. Le premier est le plus courant et c’est pour les jeux. Les joueurs peuvent utiliser des émulateurs sur leurs ordinateurs pour rendre certains jeux plus faciles à jouer. Ils n’ont pas à se fier à la durée de vie de la batterie de leurs appareils et l’existence de macros et d’autres astuces facilitent le processus. Dans la plupart des cas, ces petites astuces ne sont pas illégales (dans la plupart des jeux), donc personne n’a vraiment de problème avec ça. Les meilleurs émulateurs Android pour les jeux incluent LDPlayer, Bluestacks, MeMu, KoPlayer et Nox.

Le deuxième cas d’utilisation le plus courant est le développement. Les développeurs d’applications et de jeux Android aiment tester les applications et les jeux sur autant d’appareils que possible avant le lancement. Habituellement, l’émulateur Android Studio convient à ce type de travail. Cependant, Xamarin et Genymotion sont également excellents pour ce type d’utilisation.

Le dernier type principal est la productivité. Ce n’est pas aussi courant, car les Chromebooks sont moins chers et mieux adaptés à l’utilisation d’applications Android sur autre chose qu’un téléphone et la plupart des outils de productivité sont multiplateformes. Tout émulateur de jeu fonctionne dans une certaine mesure comme un émulateur de productivité. Cependant, ceux qui ont des cas d’utilisation hyper spécifiques et un peu de connaissances peuvent essayer ARChon et Bliss. Même ainsi, de nos jours, nous vous recommandons de suivre la voie Chromebook si vous souhaitez exécuter des applications Android dans un environnement d’ordinateur portable ou d’ordinateur. C’est mieux ainsi.

Enfin, un petit avertissement. À l’heure actuelle, aucun émulateur n’exécute les dernières versions d’Android. La plupart d’entre eux exécutent quelque chose autour d’Android Oreo ou d’Android Nougat. La plupart des applications et des jeux modernes fonctionnent parfaitement sur ces versions d’Android, il n’y a donc pas le plus gros coup de pouce pour le dernier Android.

LDPlayer

Prix: Libre

LDPlayer est un émulateur Android pour les joueurs, exécutant Android Nougat 7.1. Il propose la gamme habituelle de fonctionnalités orientées gamer, y compris de bons contrôles de mappage du clavier, multi-instance, macros, FPS élevé et support graphique. C’est l’un des rares émulateurs de la liste qui reçoit des mises à jour actives presque tous les mois. Il prend en charge un large éventail de jeux, notamment Garena Free Fire, Clash of Clans, Black Desert Mobile et bien d’autres. Dans les dernières versions, LDPlayer a optimisé les performances de Free Fire pour faciliter le tir de tête automatique, ce qui en fait un favori de plus en plus populaire parmi les joueurs de Free Fire.

Émulateur d’Android Studio

Prix: Libre

Android Studio est la console de développement par défaut pour Android. Il est livré avec un tas d’outils pour aider les développeurs à créer des applications et des jeux spécifiquement pour Android. En fin de compte, il existe également un émulateur intégré que vous pouvez utiliser pour tester votre application ou votre jeu. La configuration est assez compliquée et peut prendre du temps. Par conséquent, ce n’est pas celui que nous recommandons pour une utilisation au niveau des consommateurs. Cependant, les développeurs peuvent simplement utiliser cet outil comme émulateur pour tester leurs applications. Il prend également en charge Kotlin au cas où les développeurs voudraient l’essayer. C’est trop pénible pour une utilisation non destinée aux développeurs, car la configuration prend beaucoup de temps, mais cela fonctionne à merveille pour les développeurs.

ARChon

Prix: Libre

ARChon n’est pas un émulateur traditionnel. Vous l’installez comme une extension Google Chrome. Il donne ensuite à Chrome la possibilité d’exécuter des applications et des jeux Android (bien qu’avec un support limité). Ce n’est pas un émulateur facile à utiliser. Vous devrez installer la chose sur Chrome. À partir de là, vous devez obtenir des APK et les charger. En guise d’ajout, vous devrez peut-être utiliser un outil pour modifier l’APK afin de le rendre compatible. Il y a beaucoup plus d’étapes pour que cela fonctionne que la plupart des autres émulateurs Android pour PC. Du côté positif, cependant, il fonctionne avec n’importe quel système d’exploitation qui peut exécuter une instance de Chrome (Mac OS, Linux, Windows, etc.). Nous sommes liés au GitHub officiel où vous pouvez trouver des instructions détaillées pour son utilisation.

Bliss OS

Prix: Dons gratuits / facultatifs

Le bonheur est quelque chose d’un peu différent. Il fonctionne comme un émulateur Android pour PC via une machine virtuelle. Cependant, il peut également fonctionner à plat sur votre ordinateur via une clé USB. L’option boot-from-USB est définitivement une option pour les utilisateurs expérimentés et n’est pas recommandée pour les cas d’utilisation moins intenses. En tant qu’installation de machine virtuelle, le processus est facile, mais fastidieux si vous n’avez jamais créé votre propre machine virtuelle auparavant. La méthode d’installation USB est encore plus compliquée, mais elle permet à votre ordinateur d’exécuter Android nativement depuis le démarrage. Cela fait de Bliss un émulateur super unique si vous pouvez passer à travers les étapes jusqu’à la fin. Bien sûr, cela ne fonctionne vraiment bien que si votre système est compatible, alors préparez-vous avec une sauvegarde de votre système d’exploitation actuel. Le système exécute Android Oreo et c’est parmi les nouvelles versions d’Android proposées sur un émulateur. Vous pouvez également trouver plus d’informations à ce sujet sur son fil XDA-Developers ici.

Bluestacks

Prix: Gratuit / 2 $ par mois

Bluestacks est le plus courant de tous les émulateurs Android. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour commencer, il est compatible avec Windows et Mac. Il a également été l’un des premiers à très bien fonctionner et bénéficie toujours de mises à jour régulières. L’émulateur cible les joueurs mobiles. Il y a un stigmate avec Bluestacks car il peut parfois sembler un peu gonflé. Bluestacks 4 (lancé en 2018) visait à résoudre ce problème avec des résultats mitigés. Il comprend également le mappage des touches et les paramètres de nombreux jeux installés. Cela devrait aider à rendre les choses beaucoup plus faciles. C’est l’un des émulateurs les plus lourds de la liste. Cependant, il a également le plus de fonctionnalités pour le meilleur ou pour le pire. Bluestacks a également créé le MSI App Player, un autre excellent émulateur qui, selon certains, fonctionne mieux que les Bluestacks vanilla. Vous pouvez essayer l’un ou l’autre, ils sont tous les deux de Bluestacks.

GameLoop

Prix: Libre

GameLoop, anciennement connu sous le nom de Tencent Gaming Buddy, est un émulateur Android pour les joueurs. En fait, c’est assez bien que Tencent l’appelle l’émulateur officiel de ses jeux, notamment Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile. Bien sûr, il propose d’autres jeux en dehors de Tencent, bien que sa collection ne soit pas aussi grande qu’elle pourrait l’être. L’émulateur a été téléchargé et installé correctement et les jeux que nous avons testés fonctionnaient très bien. Celui-ci n’est pas bon pour la productivité ou les tests de développement. Cependant, si vous avez envie de jeux FPS mobiles avec certains titres, il s’agit en fait d’un émulateur de jeu assez décent et il possède une bonne collection de titres plus récents. De plus, les commandes et les performances du clavier sont bonnes.

Genymotion

Prix: Gratuit avec options payantes

Cet émulateur Android est principalement destiné aux développeurs. Il vous permet de tester vos applications sur une variété d’appareils sans les posséder. Vous pouvez configurer l’émulateur pour une variété d’appareils avec différentes versions d’Android pour répondre à vos besoins. Par exemple, vous pouvez exécuter un Nexus One avec Android 4.2 ou un Nexus 6 avec Android 6.0. Vous pouvez facilement basculer entre les périphériques virtuels à volonté. Ce n’est pas génial pour les consommateurs, mais Genymotion propose leurs services gratuitement pour un usage personnel. Sa fonctionnalité la plus utile est sa disponibilité sur votre ordinateur de bureau et sur le cloud. Ceux qui n’ont pas d’ordinateurs puissants peuvent faire en sorte que les serveurs de Genymotion fassent tout le travail pour eux.

MEmu

Prix: Libre

MEmu est un autre des émulateurs Android émergents qui semble très bien fonctionner avec les joueurs. L’une de ses principales fonctionnalités est la prise en charge des chipsets AMD et Intel. La plupart fonctionnent sur les processeurs AMD, mais il est agréable de voir les développeurs accorder une attention particulière à la plate-forme AMD. De plus, il prend en charge Android Jelly Bean, Kit Kat et Lollipop. Vous pouvez même exécuter plusieurs instances à la fois pour plusieurs jeux ou fonctionnalités de test. Il s’adresse aux joueurs comme les Bluestacks et les émulateurs similaires. Cependant, il est également tout à fait utilisable comme outil de productivité. Sa mise à jour la plus récente date de la mi-novembre 2019 et cette mise à jour a ajouté un mappage de touches intelligent avec les améliorations de performances et les corrections de bugs habituelles.

Nox

Prix: Libre

Nox est un autre émulateur Android pour PC pour les joueurs. Cela inclut les éléments habituels comme le mappage de touches avec votre clavier, la prise en charge réelle du contrôleur et même la possibilité de mapper les commandes gestuelles. Par exemple, vous pouvez affecter la fonction à glisser vers la droite sur une touche fléchée et l’utiliser dans un jeu sans prise en charge réelle du contrôleur matériel. C’est très amusant et semble fonctionner plutôt bien la plupart du temps. Il est également entièrement gratuit et en développement actif. La vidéo de démonstration ci-dessous est assez ancienne et elle a certainement mieux fonctionné que sur mon ordinateur portable.

Phoenix OS

Prix: Libre

Phoenix OS est l’un des nouveaux émulateurs Android pour PC. Comme la plupart de nos jours, il propose une expérience de joueur. Cependant, il possède également une expérience de type bureau, ce qui fonctionne également très bien pour la productivité. Il dispose de Google Play Services, bien que la mise à jour de ces services puisse parfois être un peu pénible. Cela signifie que vous obtenez toutes les applications et tous les jeux sur le Google Play Store. Phoenix OS exécute également Android 7.1, qui est relativement moderne pour un émulateur Android. Vous pouvez télécharger l’émulateur depuis son site officiel et ses forums sont hébergés sur XDA-Developers.

PrimeOS

Prix: Libre

PrimeOS est une sorte de hors concours dans l’espace de l’émulateur Android. Ce n’est pas vraiment un émulateur. Vous l’installez en tant que partition sur votre ordinateur et il démarre sous Android natif. C’est une expérience Android axée sur les joueurs, bien que vous puissiez totalement l’utiliser pour la productivité si vous le souhaitez vraiment. PrimeOS comprend un centre de jeux, la prise en charge de la souris et du clavier et l’accès à la plupart des applications et jeux Android. Pour être franc, il fonctionne presque comme ChromeOS moins toutes les parties Chrome. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois, regarder du contenu vidéo ou jouer à des jeux à votre guise. Nous n’avons pas encore testé celui-ci en profondeur car il est nouveau en 2019 d’une start-up indienne. Nous mettrons à jour l’article si nous avons remarqué quelque chose de particulier à ce sujet.

Remix OS Player

Prix: Libre

Remix OS Player by Jide is one of the newer Android emulators for PC (comparatively speaking). It runs Android Marshmallow and that’s still relatively new compared to many of the others on the list. The installation process is pretty simple and using it also fairly easy. It caters mostly to gamers. There are a few gamer specific features along with a customizable toolbar. It boasts features like running multiple games at once. That said, it’s a fairly clean emulator so it’s still perfectly usable as a productivity tool. The site seems to be down and we’re relatively certain Remix OS Player isn’t in active development anymore. It should be okay for another year or two before it starts to feel really old. We’ll replace it when we find a good 15th option.

Xamarin

Prix: Free / Enterprise options

Xamarin is an IDE similar to Android Studio. The difference is that it can plug into things like Microsoft Visual Studio for an even larger development environment (for better or for worse). Also, like the Android Studio, this comes with a built-in emulator for app or game testing. In case it wasn’t readily apparent, we only recommend this one to developers. The setup is simply too tedious for regular consume use. Xamarin’s emulator is not as powerful as something like Genymotion, but it’ll get the job done if you intend on using this and it’s also configurable for your needs. It’s free for personal use. Companies and larger teams may have to negotiate a payment plan.

YouWave

Prix: Free / $29.99

YouWave is one of the older Android emulators for PC. It’s been around for a long time. Its last update was in 2016, though. That makes it fairly current. The free version uses Ice Cream Sandwich. Forking out the $29.99 will get you the Lollipop version. We didn’t experience any major issues with either one. The installation process was easy enough. It doesn’t have any game specific features but it will still play games. That makes it good for light gaming and productivity. We haven’t seen a meaningful update in quite a long time, though, so even its Lollipop version is woefully out of date. We don’t recommend the premium version, but the free version works nicely for those who want an older emulator that runs older Android.

Build your own

Prix: Gratuit (généralement)

As it turns out, you can build your own emulator. Here’s how it works in a nutshell. You need to download VirtualBox (linked above). You then have to download an image from Android-x86.org. From there, it’s just a matter of finding one of the many guides online and following the steps. This is easily one of the more difficult methods, but still not quite as tedious or difficult as setting up a whole IDE like Android Studio or Xamarin. We don’t recommend you try without a tutorial and a little prior knowledge. It won’t work well, it’ll be buggy, and unless you’re a coder, it’ll be difficult to fix. Still, it’ll be yours to customize as you please and who knows, maybe you’ll make and release an emulator that’ll adorn this list someday.

If we missed any of the best Android emulators for PC, tell us about them in the comments!