15 meilleurs émulateurs Android pour Mac et PC de 2020

– – –

Il y a beaucoup de raisons valables pour lesquelles quelqu’un voudrait mener des émulateurs Android sur son PC. Les développeurs d’applications pourraient peut-être essayer avant de l’envoyer pour vérifier leur programme. Les joueurs peuvent vouloir utiliser un clavier d’ordinateur et une souris sur leurs propres jeux. Peut-être que vous voulez qu’il y en ait. Dans n’importe quelle situation, l’émulation Android sur PC est possible, mais elle est beaucoup plus simple qu’auparavant. Certains anciens favoris ont quitté la distance ou sont devenus inutilisables (Andy, AmiduOS et Leapdroid), mais quoi d’autre ici devrait bien fonctionner pour la plupart des individus. Voici les meilleurs émulateurs Android pour PC (et Mac)

Les trois principales applications de l’émulateur Android

Le premier est le plus courant et c’est pour les jeux. Les émulateurs peuvent être utilisés par les joueurs sur leurs ordinateurs pour rendre certains jeux plus faciles à jouer. Ils n’ont pas besoin d’exiger l’existence de macros et d’astuces et la durée de vie de la batterie des appareils pour faciliter la procédure. En règle générale, ces petites astuces ne sont pas illégales (dans la plupart des jeux), donc personne n’a vraiment de problème avec cela. Les meilleurs émulateurs Android pour les jeux d’argent incluent Bluestacks, MeMu, KoPlayer et Nox.

Le deuxième cas d’utilisation le plus courant est la croissance. Les programmeurs de jeux et les applications aiment tester les applications et les jeux sur autant d’appareils que possible avant le lancement. Habituellement, l’émulateur Android Studio est bon pour ce genre de travail. Cependant, Genymotion et Xamarin sont parfaits pour ce type d’utilisation. Le dernier type est la productivité. Ce n’est pas aussi courant car les Chromebooks sont moins chers et mieux adaptés à l’utilisation de programmes Android sur autre chose qu’un téléphone et la plupart des outils de productivité sont multiplateformes.

Tout émulateur de jeu fonctionne dans une certaine mesure comme un émulateur de productivité. Cependant, ceux qui ont des cas d’utilisation hyper-spécifiques et un peu de connaissances peuvent essayer ARChon et Bliss. Donc, de nos jours, nous vous recommandons de suivre la voie Chromebook si vous souhaitez exécuter des programmes Android dans un environnement PC ou ordinateur portable. C’est mieux ainsi.

Émulateur d’Android Studio

Prix: gratuit

Android Studio est votre console de développement par défaut pour Android. Il est livré avec un tas d’outils pour aider les développeurs à créer des applications et des jeux spécifiquement. Il y a un émulateur intégré que vous pouvez utiliser pour essayer votre application ou votre jeu en fin de compte. La configuration est assez compliquée et peut prendre du temps. Par conséquent, ce n’est pas celui que nous recommandons pour une utilisation au niveau du consommateur. Cependant, pour analyser leurs applications, les développeurs peuvent utiliser cet outil comme émulateur. Il prend en charge Kotlin si les développeurs souhaitent l’essayer. C’est trop pénible pour les gens ordinaires, mais c’est excellent pour les programmeurs.

ARChon

Prix: gratuit

ARChon n’est pas un émulateur. Vous l’installez comme une extension Google Chrome. Il offre ensuite à Chrome la capacité de faire fonctionner des applications et des jeux Android (bien qu’avec un support limité). Ce n’est pas un émulateur pour démarrer. Vous devrez configurer la chose sur Chrome. À partir de là, chargez-les et vous devez acquérir des APK. Comme point de friction supplémentaire, vous devrez peut-être utiliser un outil afin de le rendre harmonieux pour modifier l’APK. Il existe beaucoup plus d’étapes pour créer ce travail que les autres émulateurs Android pour PC. Du côté positif, cependant, il fonctionne avec n’importe quel système d’exploitation qui pourrait exécuter une instance de Chrome (Mac OS, Linux, Windows, etc.). Nous nous sommes connectés à GitHub où vous pouvez trouver des instructions détaillées.

Bliss OS

Prix: Dons gratuits / facultatifs

Le bonheur est quelque chose d’un peu différent. Il fonctionne pour PC via une machine virtuelle comme émulateur Android. Il peut également simplement fonctionner à plat via une clé USB dans votre ordinateur. L’option de démarrage à partir d’USB est une option pour les utilisateurs avancés et n’est pas suggérée pour les cas d’utilisation moins intenses. En tant qu’installation de machine virtuelle, la procédure est facile, mais ennuyeuse si vous n’avez jamais créé votre propre machine auparavant. La méthode d’installation USB est encore plus compliquée, mais elle permet à Android de fonctionner à partir du démarrage. Cela fait de Bliss un super émulateur si vous pouvez passer à travers les étapes. Bien sûr, cela fonctionne vraiment bien si votre machine est compatible, alors soyez prêt avec une sauvegarde de votre système actuel. Le système exécute Android Oreo et c’est l’une des versions les plus récentes d’Android. Vous pouvez également trouver plus d’informations à ce sujet sur son propre ruban XDA-Developers ici.

Bluestacks

Prix: gratuit / 2 $ par mois

Bluestacks est le plus courant des émulateurs Android. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour commencer, il est compatible avec Mac et Windows. Il a été l’un des premiers à bien fonctionner et reçoit toujours des mises à jour régulières. L’émulateur cible les joueurs. Parce qu’il peut se sentir un peu gonflé à 15 ans, il y a une stigmatisation avec les Bluestacks. Bluestacks 4 (trouvé en 2018) visait à résoudre ce problème en utilisant des résultats mitigés. En outre, il comprend des configurations et un mappage de touches pour de nombreux jeux. Cela devrait rendre les choses beaucoup plus faciles. Il fait partie des émulateurs les plus lourds de la liste. Mais, en plus, il a le plus de fonctionnalités pour le meilleur ou pour le pire. Bluestacks a également produit le MSI App Player, un autre excellent émulateur qui, selon certaines croyances, fonctionne mieux que les Bluestacks vanille. Vous pouvez essayer soit, ils sont également par Bluestacks.

GameLoop

Prix: gratuit

GameLoop, précédemment connu sous le nom de Tencent Gaming Buddy, est un émulateur Android pour les joueurs. En fait, c’est assez génial pour que Tencent l’appelle l’émulateur officiel en raison de ses jeux, tels que Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile. Naturellement, il contient d’autres jeux que Tencent, même si son réglage n’est pas aussi grand qu’il pourrait l’être. L’émulateur s’est installé et téléchargé correctement et les jeux que nous avons testés fonctionnaient très bien. Celui-ci n’est pas bon pour la productivité ou les tests de routine. Si vous avez envie de jouer au FPS cellulaire avec certains titres, c’est vraiment un émulateur de jeu assez décent et il possède un groupe de noms. Les performances, les commandes du clavier et en plus sont bonnes.

Genymotion

Prix: gratuit avec options payantes

Cet émulateur Android est destiné aux programmeurs. Il vous permet de tester vos applications sur de nombreux appareils différents. Vous pouvez configurer l’émulateur pour une variété d’appareils pour répondre à vos besoins. Par exemple, vous pouvez effectuer un Nexus One avec Android 4.2 ou un Nexus 6 avec Android 6.0. Vous pouvez basculer entre les appareils. Ce n’est pas bon pour les applications grand public, mais Genymotion fournit ses services gratuitement pour un usage personnel. La caractéristique la plus utile est son accessibilité sur votre bureau et le cloud. Ceux qui n’ont pas d’ordinateur peuvent créer les serveurs de Genymotion faire tout le travail pour eux.

LDPlayer

Prix: gratuit

LDPlayer n’est qu’un autre émulateur Android pour les joueurs. Il comprend la gamme habituelle d’attributs orientés joueurs, y compris les contrôleurs de mappage de clavier et la prise en charge des jeux. C’est l’un des rares émulateurs de la liste qui reçoit des mises à jour qui sont occupées presque tous les mois. La mise à niveau a corrigé un bug qui a provoqué la destruction de Call of Duty: Mobile. Il prend en charge un assortiment d’autres jeux, tels que Clash of Black Desert Mobile, Brawl Stars, Clans, PUBG Mobile et bien d’autres. Il fonctionne sur une ancienne version d’Android, nous aimerions donc voir une mise à jour dans ce service. Mais c’est autrement une expérience.

MEmu

Prix: gratuit

MEmu est un autre des émulateurs up et Android qui semble avoir un rapport avec les joueurs. Parmi ses principales fonctionnalités, la prise en charge des chipsets AMD et Intel. C’est agréable de voir les développeurs faire particulièrement attention à la plate-forme d’AMD, bien que la plupart fonctionnent sur des puces AMD. De plus, il prend en charge Kit Kat Android Jelly Bean et Lollipop. Vous pouvez exécuter plusieurs cas pour un certain nombre de fonctionnalités de test ou de jeu. Il vise des joueurs comme les émulateurs et les Bluestacks. Mais, il est également utilisable comme outil de productivité. Sa dernière mise à jour date de la mi-novembre 2019 et a mis à jour un mappage de clés intelligent supplémentaire avec des corrections de bugs et les améliorations de performances habituelles.

Nox

Prix: gratuit

Nox est un autre émulateur Android pour PC pour les joueurs. Y compris les trucs habituels comme le mappage des touches avec votre clavier, la prise en charge réelle du contrôleur et même la possibilité de mapper les commandes gestuelles. Par exemple, vous pouvez affecter la fonction à glisser directement dans une touche fléchée et l’utiliser dans une correspondance sans la prise en charge du contrôle matériel réel. C’est très amusant et semble fonctionner à l’époque. Il est en développement et entièrement gratuit. La vidéo de démonstration ci-dessous est assez ancienne et elle a certainement mieux fonctionné que sur mon ordinateur portable.

Phoenix OS

Prix: gratuit

Phoenix OS fait partie des nouveaux émulateurs Android pour PC. Comme la plupart de nos jours, c’est une expérience de joueur. Il possède également une expérience, il fonctionne donc assez bien pour la productivité. Il dispose des services Google Play, bien que la mise à niveau de ces services puisse être un peu pénible. Cela signifie que vous obtenez un jeu et chaque programme dans le Google Play Store. Phoenix OS exécute en outre Android 7.1 qui est relativement contemporain pour un émulateur Android. Vous pouvez télécharger l’émulateur et ses forums sont mis sur XDA-Developers.

PrimeOS

Prix: gratuit

PrimeOS est une sorte de hors concours dans la zone de l’émulateur Android. Ce n’est pas un émulateur. Vous mettez cela en tant que partition sur votre propre ordinateur et il démarre sous Android. Il s’agit d’une rencontre Android axée sur les joueurs, si vous le souhaitez, même si vous pouvez totalement l’utiliser pour la productivité. PrimeOS comprend un centre de jeux, la prise en charge de la souris et du clavier et l’accès à la majorité des programmes et jeux Android. Il fonctionne comme ChromeOS moins les parties Chrome, pour être franc. Lorsque vous vous choisissez pour regarder du contenu vidéo, vous pouvez effectuer plusieurs tâches ou jouer à des jeux. Nous n’avons pas encore testé celui-ci complet car il est frais en 2019. Lorsque nous aurons remarqué quelque chose à ce sujet, nous mettrons à jour l’article.

Remix OS Player

Prix: gratuit

Remix OS Player de Jide fait partie des nouveaux émulateurs Android pour PC (relativement parlant). Il exécute Android Marshmallow et c’est encore relativement nouveau par rapport à beaucoup d’autres personnes sur la liste. La procédure d’installation l’utilise aussi simple et simple. Il s’adresse aux joueurs. Un joueur est un attribut spécifique avec une barre d’outils personnalisable. Il propose des fonctionnalités telles que la conduite de nombreux jeux en même temps. Pour qu’il soit toujours parfaitement utilisable comme outil de productivité Néanmoins, c’est un émulateur plutôt propre. Le site Web semble être en panne et nous sommes relativement certains que Remix OS Player n’est pas en développement actif. Il doit être bien pendant encore quelques années avant de commencer à se sentir vieux. Nous le remplacerons une fois que nous aurons trouvé la 15e option.

Xamarin

Prix: options gratuites / d’entreprise

Xamarin est un IDE comme Android Studio. La distinction est qu’il peut se connecter à des questions telles que Microsoft Visual Studio pour un environnement de développement encore plus grand (pour le meilleur ou pour le pire). De plus, comme Android Studio, il est livré avec un émulateur intégré pour les tests de programmes ou de jeux. Dans le cas où ce n’était pas évident, nous recommandons simplement celui-ci aux programmeurs. La configuration est tout simplement trop fastidieuse pour une utilisation régulière par le consommateur. L’émulateur de Xamarin n’est pas aussi puissant que quelque chose comme Genymotion, mais il fera le travail si vous envisagez de l’utiliser et de le configurer selon vos besoins. Il est gratuit pour un usage personnel. Les équipes plus grandes et de l’entreprise peuvent avoir besoin de négocier un plan de paiement.

Tu salues

Prix: gratuit / 29,99 $

YouWave est l’un de ces émulateurs Android pour PC. Il existe depuis un bon moment. Sa dernière mise à jour remonte à 2016. Cela en fait tout un cadeau. La version gratuite utilise Ice Cream. En déboursant les 29,99 $, vous obtiendrez la version Lollipop. Nous n’avons rencontré aucun problème majeur. Le processus d’installation a été assez simple. Il n’a pas d’attributs spécifiques au jeu, mais il jouera toujours des matchs. Cela le rend bon pour la productivité et les jeux légers. Nous n’avons pas vu de mise à niveau significative depuis longtemps, donc même sa version Lollipop est terriblement obsolète. La version gratuite fonctionne pour ceux qui veulent un émulateur qui exécute l’ancien Android, bien que nous ne suggérions pas la version premium. Vous pouvez construire votre émulateur

Construit le tien

Prix: gratuit (généralement)

Comme il s’avère. Voici comment cela fonctionne en bref. Vous devez télécharger VirtualBox (lié ci-dessus). Vous devez ensuite télécharger une image depuis Android-x86. org. À partir de là, il suffit de découvrir l’un des guides en ligne et de suivre les étapes. C’est l’une des méthodes les plus difficiles, toujours pas comme configurer un IDE comme Android Studio ou Xamarin comme terne ou dur. Nous ne vous suggérons pas d’essayer sans un peu de compréhension avec un tutoriel. Cela ne fonctionnera pas, ce sera plus bogué, et ce sera difficile à réparer, sauf si vous êtes un codeur. Pourtant, ce sera à vous de le personnaliser à votre guise et qui sait, peut-être que vous allez créer et publier un émulateur qui ornera cette liste.

Source: Autorité Android

– – –