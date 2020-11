15 jouets à attacher de film Batman les plus étranges de tous les temps

Batman est une icône culturelle. Depuis 1939, il a toujours été l’un des personnages les plus populaires de la bande dessinée, étant considéré comme l’un des trois grands de DC (avec Superman et Wonder Woman), traversant et brouillant les lignes entre la bande dessinée, l’animation, les livres, les films et la marchandise.

Tellement de marchandises.

Des milliers d’entreprises ont concédé les droits à Batman de DC pour créer des marchandises, surtout depuis que le film Batman de 1989 a pris le relais cet été-là et a vu le symbole distinctif de la chauve-souris jaune et noir sur à peu près tout ce qui était possible.

Batman et son monde sont un débouché naturel pour les jouets. Le concept, les costumes, les gadgets, les véhicules … toutes les choses qui font de Batman qui et ce qu’il est se transforment facilement en jouets et jeux. Certains d’entre eux ont été fantastiques – des représentations réalistes du plus grand détective du monde qui capturent vraiment l’essence de Batman.

D’autres … pas tellement.

Il est inévitable qu’avec autant d’opportunités de marketing, certaines entreprises produisent des produits qui vous font arrêter, vous gratter la tête et se demander à quoi diable l’équipe de conception pensait. Le simple fait d’avoir un logo Bat sur l’emballage ne signifie pas un jouet ou un jeu cool, intéressant ou même amusant.

Mais quand il y a de l’argent à gagner, les entreprises essaient n’importe quoi. Ce sont quelques-uns des jouets à encastrer les plus étranges de Batman jamais produits.