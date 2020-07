15 films qui pensaient qu’ils étaient intelligents mais qui ne l’étaient absolument pas

Quand il s’agit de choses ennuyeuses dans les films, il n’y a vraiment pas beaucoup de choses plus exaspérantes qu’un film qui pense que c’est vraiment intelligent alors qu’il n’est pas aussi intelligent que tout ça. Ce genre de chose est vraiment suffisant pour plonger même le spectateur le plus patient dans une rage totale en majuscules.

Bien sûr, le genre qui est le plus associé à ce problème est le cinéma art-house et bien qu’il y ait pas mal de films indépendants / art-house qui ont ce problème (vous en verrez quelques-uns très bientôt), ils ne le sont certainement pas. le seul type de film auquel ce problème s’applique.

De nombreux films de genre, films Oscar-Bait et superproductions hollywoodiennes tombent également dans ce piège. Beaucoup de ces films mal gèrent complètement leurs thèmes et leurs commentaires sociaux, tandis que d’autres (généralement des superproductions à gros budget) livrent des intrigues soi-disant sinueuses et subversives qui n’ont en fait pas le moindre sens.

La question d’un film pensant qu’il est plus intelligent qu’il ne l’est en réalité a été un inconvénient majeur pour de nombreux films et les quinze films suivants en sont des exemples particulièrement ennuyeux. Tous ne sont pas de mauvais films, mais avec tous, un peu plus de conscience de soi aurait été un régal …