15 faits uniques sur Michael Jackson

Foret Rond Carré Complet 5D Bricolage Diamant Peinture Diamant Broderie Michael Jackson Point De Croix Mosaïque Cadeau De Noël-Rond_15X20Cm

✯【DÉCORATION DE LA MAISON POPULAIRE】La peinture au diamant en diamant est pour faire la peinture avec un paillettes en résine. Impression couleur, motif haute définition, bonne texture et sensation esthétique, ce qui en fait la décoration DIY la plus populaire. ✯【DIY 5D DIAMANT】Diamants rond. Ne terniront jamais. Ils sont plus vifs et plus brillants que les diamants en résine.Brille dans la lumière, c'est la décoration DIY la plus populaire. ✯【TOILE DÉCORATIVE MURALE】le motif a un fond collant et la toile est imperméable, avec du papier plastique pour garder l'image collante et ensuite le diamant tiendra afin que l'image puisse être protégée. ✯【BEAUTÉ UNIQUE ET DESIGN TENDANCE】Si vous pensez que la décoration de votre maison est fade et ordinaire, nos kits de peinture diamant et point de croix peuvent vous aider à rendre votre salon, votre chambre et d'autres endroits plus vivants. ✯【CADEAU PARFAIT】la peinture diamant faite à la main est facile pour les adultes, les enfants ou les débutants en art - Elle enrichit votre espace et vous donne un style de vie différent. C'est également un cadeau parfait pour les amis, la famille, etc.