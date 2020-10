15 faits impressionnants sur l’Arkansas

Officiellement surnommé l ‘«État naturel» (anciennement l’État de l’ours), l’Arkansas était le 29e État pour rejoindre les États-Unis d’Amérique le 15 juin 1836.

Il a une population de 3013825 personnes, ce qui en fait le 33rd État le plus peuplé.

L’Arkansas est bordé par les États du Mississippi, du Missouri, de l’Oklahoma, du Tennessee, du Texas et de la Louisiane.

Avec un total de 53180 miles carrés (137773 km²) de terres et d’eau, c’est le 29e plus grand état.

La capitale de l’Arkansas est Little Rock, située au centre de l’État.

Ce sont les faits de base sur le chemin; regardons maintenant les 15 faits les plus intéressants sur l’Arkansas!

L’Arkansas ne se prononce pas de la même manière que le Kansas.

Bien qu’il soit fort probable que l’Arkansas et le Kansas proviennent tous deux du même mot d’itinéraire, leur prononciation est très différente.

L’état de l’Arkansas a été nommé d’après la rivière Arkansas, qui à son tour a été nommée d’après le mot français «Arcansas».

Arcansas lui-même est cependant déroutant, car il s’agit de la forme plurielle d’un mot translittéré, akansa.

Akansa était le mot algonquien désignant le peuple Quapaw, le peuple autochtone qui s’installait dans l’Arkansas moderne avant l’arrivée des colons européens.

Pendant longtemps, il y eut un débat pour savoir s’il fallait prononcer le nom de l’État à la française, en faisant taire le dernier «s», ou le prononcer de la même manière que le Kansas.

Cela a finalement été réglé en 1881 comme le premier, et a depuis été prononcé comme «Ar-ken-saw».

Le surnom de l’Arkansas faisait partie d’une campagne de publicité touristique d’État.

Le surnom de l’État de l’Arkansas était pendant longtemps «l’État de l’ours», car lorsque les premiers colons européens sont arrivés en Arkansas, ils ont découvert que l’État abritait un grand nombre d’ours.

Ce surnom non officiel a été mentionné pour la première fois dans la presse écrite en 1858 et est resté longtemps le surnom officieux de l’État.

Dans les années 1970, le surnom de l’État a été officiellement changé en «État naturel».

Il s’agissait d’une tentative pour stimuler le tourisme dans la région, car le tourisme est considéré comme très important pour l’économie de l’État.

Plus de la moitié de tout l’état est boisé.

En 2010, il y avait environ 18 720 000 acres (75 757 km²) de terres forestières dans l’Arkansas, ce qui représente 56% de la superficie totale de l’État.

Dans toute cette forêt, il y a environ 11,8 milliards d’arbres.

Il est intéressant de noter que même pas la moitié des zones boisées de l’Arkansas font partie des forêts nationales – seulement 13%.

Les propriétaires fonciers privés possèdent en fait la grande majorité, avec 58%!

Les premiers explorateurs à atteindre l’Arkansas furent les Espagnols.

Le conquistador et explorateur espagnol Hernando de Soto fut le premier à diriger une expédition dans l’Arkansas moderne en 1541.

Hernando a traversé le fleuve Mississippi et a exploré loin dans le centre de l’Arkansas avant de retourner à la rivière après avoir trouvé peu d’intérêt pour lui ou pour l’Espagne.

Dans une région qui est probablement maintenant McArthur, Mississippi, Hernando est tombé malade et est décédé.

Ses hommes ont continué vers le sud jusqu’au Texas, avant de manquer de nourriture.

Ils sont ensuite retournés en Arkansas où ils ont construit une flotte de bateaux pour naviguer sur le Mississippi vers le Mexique.

La première colonie européenne en Arkansas a été établie par les Français.

En 1681, les explorateurs français Robert La Salle et Henri de Tonti, connus sous le nom de «Thunder-Arm», explorèrent la région.

Henri a ensuite établi la toute première colonie européenne du territoire, Arkansas Post, dans la région de la basse vallée du Mississippi en Arkansas en 1686.

C’est à cette époque que le nom français «Arcansas» a été utilisé pour désigner la région environnante.

Arkansas Post a été la capitale de l’Arkansas pendant près de 200 ans, ne passant à Little Rock qu’en 1836.

Le site de l’Arkansas Post fait maintenant partie de la zone protégée Arkansas Post National Memorial, qui couvre 757,51 acres (306,55 hectares).

Le 42nd le président des États-Unis était originaire de l’Arkansas.

William Jefferson Clinton (plus connu sous le nom de Bill Clinton) est né dans la petite ville de Hope, dans le sud-ouest de l’Arkansas.

Son père était un vendeur ambulant, décédé peu de temps avant sa naissance, et sa mère l’a laissé avec ses parents pour étudier les soins infirmiers à la Nouvelle-Orléans.

À l’âge de 17 ans, il a été inspiré à rejoindre les rangs des fonctionnaires après avoir rencontré John F. Kennedy et après avoir regardé le discours «J’ai un rêve» de Martin Luther King à la télévision.

À l’âge de 32 ans, il est devenu le plus jeune gouverneur du pays, lorsqu’il a été élu gouverneur de l’Arkansas.

Il a ensuite passé les deux prochaines décennies dans et hors du bureau, avant de se présenter à la présidence en 1992.

Courant contre George HW Bush, Bill Clinton a gagné avec un glissement de terrain et a été inauguré comme le 42nd président des États-Unis le 20 janvier 1993.

Un lycée dans la capitale de l’Arkansas était un champ de bataille pour les droits civils en 1957.

En 1954, il a été jugé que la ségrégation dans les écoles publiques était inconstitutionnelle, mais il a fallu un certain temps pour que cela prenne effet en Arkansas.

Le problème est arrivé à un point de basculement en 1957 avec le Little Rock Nine, un groupe de neuf étudiants afro-américains qui ont tenté de s’inscrire à Little Rock Central High School.

Le gouverneur de l’Arkansas était cependant fermement opposé à l’idée, il a donc ordonné aux forces de la garde nationale de l’État de fréquenter le lycée pour empêcher le Little Rock Nine d’entrer.

Lorsque la nouvelle de cela est parvenue au président Dwight D. Eisenhower, il a immédiatement pris des mesures pour intervenir.

Après trois semaines de tentatives pour tendre la main et raisonner avec le gouverneur de l’Arkansas, le président a dû recourir à la force.

En conséquence, le président a envoyé 1000 soldats de la 101st Division aéroportée de l’armée américaine pour escorter les enfants à l’école.

Cet événement est considéré comme une pierre angulaire du mouvement américain des droits civiques.

L’Arkansas possède la seule mine de diamants active qui reste aux États-Unis.

Le dernier endroit qui reste aux États-Unis où vous pouvez extraire des diamants est le Crater of Diamonds State Park, situé dans le comté de Pike, en Arkansas.

Il n’y avait en fait que deux mines de diamants dans l’ensemble des États-Unis, l’autre étant la mine de diamants de Kelsey Lake au Colorado.

Le plus gros attrait du parc national Crater of Diamonds ces jours-ci est le fait que vous pouvez réellement tenter votre chance en creusant des diamants!

La plupart des gens ont peut-être entendu parler de la légende folklorique américaine Bigfoot, autrement connue sous le nom de Sasquatch.

La version de l’Arkansas est moins connue – le monstre de Fouke.

On dit que cette bête légendaire mesure environ 2 mètres de haut et ressemble à d’autres hominidés comme les gorilles, mais elle est couverte de longs cheveux noirs.

On rapporte qu’elle se trouve dans la région du comté de Miller, dans l’Arkansas depuis les années 1960, attirant l’attention nationale dans les années 70.

La montée en puissance du monstre Fouke est attribuée à un incident dans la nuit du 2 mai 1971, quand il aurait attaqué la maison de quelqu’un.

L’Arkansas abrite des lois assez bizarres.

Au fil des ans, l’Arkansas a construit une collection assez étrange de lois. Bien que certains d’entre eux aient été abrogés, il reste encore quelques reliques.

Pendant un certain temps, il était illégal pour la rivière Arkansas de s’élever au-dessus du pont de la rue principale de la capitale de l’État, Little Rock.

Une autre loi bizarre de Little Rock est qu’il est illégal de klaxonner une voiture après 21 heures à proximité d’établissements qui vendent des sandwichs ou des boissons fraîches.

Une autre loi étrange qui est plus une légende urbaine que l’histoire est qu’il était illégal de garder un alligator dans une baignoire.

L’Arkansas est un État assez ingénieux.

On pourrait dire que le surnom de « l’état naturel » de l’Arkansas ne s’applique pas seulement à la nature illimitée à trouver.

On pourrait également dire qu’il se réfère à l’incroyable variété de ressources naturelles que l’on trouve dans l’État.

Dans le 20e Century, par exemple, plus de 90 pour cent de la bauxite américaine (nécessaire à la production d’aluminium) était extraite en Arkansas.

Les autres ressources trouvées dans l’État sont le pétrole, la silice et le gaz naturel.

La trempette au fromage a été inventée en Arkansas.

En 1935, un génie du nom de Blackie Donnelly a inventé la trempette au fromage condiment de table toujours populaire.

Blackie était le propriétaire et propriétaire d’origine de la célèbre chaîne de l’Arkansas, Mexico Chiquito.

La trempette au fromage est si populaire dans l’Arkansas que le cinéaste local Nick Rogers a créé un documentaire sur les origines et l’impact de la trempette au fromage sur l’État, intitulé « Dans Queso Fever: Un film sur la trempette au fromage».

Le documentaire a été un succès retentissant, au moins localement, avec Nick Rogers qui a créé le championnat du monde de trempette au fromage!

Le plus ancien parc protégé à des fins récréatives se trouve en Arkansas.

Beaucoup savent peut-être que le premier parc national officiel des États-Unis était le parc national de Yellowstone, créé en 1872.

Moins connue est l’histoire du parc national de Hot Springs, situé au sud-ouest de Little Rock, Arkansas.

La superficie de terre sur laquelle repose maintenant ce parc a été à l’origine réservée comme zone protégée à des fins de loisirs en 1832, une quarantaine d’années avant Yellowstone!

Alors que le parc national de Hot Springs n’est devenu un parc officiel qu’en 1921, certains diront jusqu’au jour de leur mort qu’il s’agissait du premier parc américain!

Il était possible pendant un certain temps de conduire des wagons tirés par des autruches en Arkansas.

Une autre partie intéressante de l’histoire du parc national de Hot Springs est liée aux autruches.

De retour au début du 20e Century, le parc national abritait la plus grande ferme d’autruches des États-Unis.

Ici, il y avait une gamme d’activités disponibles pour le touriste averti; de monter dans des wagons tirés par des autruches pour les regarder courir!

On dit que vous pouvez voir les fantômes des conquistadors espagnols en Arkansas.

Si vous vous rendez dans la ville de Douvres, en Arkansas, vous pourrez peut-être faire l’expérience du phénomène inexpliqué appelé les «lumières de Douvres».

Juste à l’extérieur de la ville, vous pourrez admirer la vue sur la vallée d’Ozark.

La nuit, vous pouvez parfois apercevoir des lumières qui scintillent, se balancent et même changent de couleur.

Les sceptiques seraient rapides au point qu’il s’agit probablement d’une pollution lumineuse provenant de diverses sources électroniques à travers la vallée s’il n’y avait pas une seule capture – les lumières de Douvres ont été signalées dans la région avant l’introduction de l’électricité.

La légende attachée à ce phénomène est que ce sont les fantômes des conquistadors espagnols venus dans la région avec Hernando de Soto à la recherche d’or.

Comme tous les États du sud, l’Arkansas est riche en histoire.

Si nous voudrions peut-être en oublier certaines parties, il existe de nombreux autres exemples qui font briller l’État, ou du moins piquent votre curiosité!

Quoi qu’il en soit, il y en a pour tous les goûts pour tous ceux qui visitent l’état naturel.